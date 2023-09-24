Олег Винник носил челку с начесом, а Иво Бобул – пышную шевелюру. Как выглядели украинские звезды в 90-х

Представьте, что вы включаете радио, а там звучит чувственная композиция Павла Зиброва – "Хрещатик". Дальше идете на улицу, и слышите, как группа Океан Эльзы напевает: "Там, там, там, тільки там, де нас нема. Менше льоду, ніж тепла"... Кажется, это было вчера. А прошло больше 20 лет.

Эти и другие звезды украинской эстрады изменились. Имеют другой имидж и адаптировались к новым трендам. Но остались верны своей музыке и харизме. Давайте вспомним, какими они были в 90-е, и как выглядят сейчас. Обо всем этом – в материале OBOZREVATEL.

1. Иво Бобул

Украинский певец, композитор, педагог и народный артист Украины Иво Бобул в 90-е имел густую шевелюру и на каждое свое выступление надевал костюмы классического кроя в темной палитре. Сейчас ему 70 лет. Стиль прически оставил тот же, лишь немного убрал длину. А вот одежду заменил на более комфортную – спортивные костюмы и футболки, джинсы и жилеты.

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Бобул долгое время в Киевской муниципальной академии эстрадного и циркового искусства обучал студентов вокалу, а в 2019 году стал кандидатом в народные депутаты от партии "Патриот". Сейчас дает концерты, но гораздо реже, чем в начале карьеры.

2. Павел Зибров

Украинский эстрадный певец и композитор Павел Зибров в свои 66 выглядит моложе, чем 20 лет назад. Он отрастил волосы и систематически окрашивает седину в черный. Сейчас активно гастролирует, дает концерты и пишет новые песни. В апреле 2016 года зачитал рэп (в треке "Польська Залізниця лова-лова"), а в 2018 году принял участие в шоу "Танцы со звездами". Похоже, это и есть украинский Бенджамин Баттон. Молодеет "на глазах" и становится активнее в своей профессиональной деятельности.

3. Виктор Павлик

Украинский певец Виктор Павлик в молодости имел средней длины шевелюру и носил вещи в рок-стиле. Вскоре кардинально изменил имидж: начал надевать рубашки, футболки, поло и джинсы, а также коротко подстриг волосы. Похоже, его жене Екатерине Репяховой не совсем "по душе" этот образ. Она агитировала мужа сделать пересадку волос, чтобы тот "выглядел лучше рядом с молодой женой".

А как насчет его творческой деятельности? В 2015 году Виктор создал группу "Pavlik OverDrive", а затем выпустил 15 песен в рок-обработке. Он часто участвует в развлекательных шоу и продолжает гастролировать.

4. Александр Пономарев

Украинский певец, композитор и народный артист Украины Александр Пономарев в 90-х был блондином, который любил яркие костюмы и рубашки. Помните ли вы его таким? Сейчас 50-летний артист отрастил бороду, изменил стиль прически и носит стильную оправу. Одежду выбирает в спокойной цветовой гамме и ближе к casual, ежели к классике. Александр периодически снимается в развлекательных шоу и кино, а также продолжает выпускать песни.

5. Олег Винник

Украинский певец, автор песен и актер Олег Винник в 90-х был популярен в Германии как солист мюзиклов. Тогда имел длинные белокурые волосы в виде отросшего хвостика (да, это было модно!). А еще мог похвастаться пышной челкой с начесом, которая делала артиста старше лет на 10.

В Украине, уже с прямыми волосами, усами и бородкой, начал выступать с 2006: выпускал песни, которые почти всегда попадали в хит-парады, и изредка играл себя в кино (камео). Так продолжалось до начала полномасштабной войны России против Украины.

После 24 февраля он исчез с информационного поля. В сети распространялись слухи о том, что звезда в Германии проходит лечение от тяжелого заболевания. Спустя 1,5 года молчания Винник все же дал о себе знать – появился в эксклюзивном интервью для YouTube-канала "Большой план". В нем он впервые рассказал о своем таинственном заболевании, которое, как выяснилось, чуть не приковало артиста к инвалидной коляске. Впрочем, называть свой диагноз музыкант не захотел.

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