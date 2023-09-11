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Звезды в пеленках: как выглядели украинские знаменитости в детстве. Фото

Дария Скуб
Шоу Oboz
3 минуты
18
Звезды в пеленках: как выглядели украинские знаменитости в детстве. Фото

Эти дети и не подозревали, что когда-то станут лидерами мыслей, будут иметь кучу поклонников (и хейтеров), а также своим творчеством смогут вдохновлять других. Малышей с наивными глазами и пухлыми щечками больше интересовали первые шаги по познанию мира.

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Вы с легкостью узнаете их сейчас. А если покажем фото из детского сада? Это уже задача со звездочкой. Итак, предлагаем посмотреть в материале OBOZREVATEL, как чуть ли не с пеленок изменились звезды украинского шоубиза.

1. Светлана Лобода

Украинскую певицу Светлану Лободу сложно узнать на фото с детства. Ведь она, став взрослой, сделала ряд бьюти-процедур: скорректировала форму носа и скулы, увеличила объем губ и изменила разрез глаз.

Звезды в пеленках: как выглядели украинские знаменитости в детстве. Фото

2. Святослав Вакарчук

Украинский музыкант, лидер группы "Океан Эльзы", а также бывший политический деятель и глава партии "Голос" Святослав Вакарчук на свое 46-летие сделал подписчикам в Instagram сюрприз. Он опубликовал свое детское фото и написал: "Время идет, настроение и отношение к жизни остаются! :)". Ну что, сильно изменился?

Звезды в пеленках: как выглядели украинские знаменитости в детстве. Фото

3. Злата Огневич

Украинская певица Злата Огневич с детства обладает миловидными, выразительными чертами лица. Она решила сохранить красоту, дарованную природой. Делает только деликатные косметические процедуры, чтобы кожа выглядела ухоженной.

Звезды в пеленках: как выглядели украинские знаменитости в детстве. Фото

4. Алена Савраненко (Alyona Alyona)

Украинскую рэпера Alyona Alyona на фото в детстве достаточно легко узнать. Похожи, как и сейчас, форма носика, разрез глаз и объем губ. Знаменитость отказалась от "тюнинга" лица, потому что ценит натуральную красоту.

Звезды в пеленках: как выглядели украинские знаменитости в детстве. Фото

5. Ксения Мишина

Украинская актриса театра и кино Ксения Мишина на детском фото выглядит застенчивой, имеет любознательный взгляд. То есть, как и все малыши. А с годами она смогла закалить характер: в ее глазах просматривается харизма и частично – хитрость.

Звезды в пеленках: как выглядели украинские знаменитости в детстве. Фото

6. Тина Король

Украинскую певицу, актрису и телеведущую Тину Кароль на детских фото можно узнать с первых секунд. Улыбка, цвет волос те же, что и у когда-то. И запал в глазах – тоже.

Звезды в пеленках: как выглядели украинские знаменитости в детстве. Фото

7. Екатерина Осадчая

Украинская журналистка Екатерина Осадчая часто для своих телеобразов подбирает эпатажные шляпки: в виде попкорна, золотого батона, с большим количеством перьев или, например, кольчуга. И, похоже, эта любовь к головным уборам появилась еще в пеленках.

Звезды в пеленках: как выглядели украинские знаменитости в детстве. Фото

8. Дмитрий Монатик (MONATIK)

Украинский певец, танцор и автор песен Дмитрий Монатик рос обычным парнем. Увлекался тем же, что и сотни его ровесников – танцами. Началом его карьеры можно считать мини-шоу фанатов брейк-данса в Луцке.

Звезды в пеленках: как выглядели украинские знаменитости в детстве. Фото

9. Настя Каменских (NK)

Украинская певица Настя Каменских в Instagram периодически делится с подписчиками своими архивными фото. Однажды в stories она показала, как выглядела в пеленках: была серьезной и имела пухлые щечки.

Звезды в пеленках: как выглядели украинские знаменитости в детстве. Фото

10. Анна Тринчер

Украинская актриса и певица Анна Тринчер с детских лет изменилась до неузнаваемости. Не только из-за банального взросления, но и из-за уколов красоты. Девушка неоднократно увеличивала губы, которые теперь заметно пухлее, чем были от природы.

Звезды в пеленках: как выглядели украинские знаменитости в детстве. Фото

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как выглядели в детстве Брэд Питт, Леди Гага и другие звезды Голливуда.

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