Звезды в пеленках: как выглядели украинские знаменитости в детстве. Фото

Эти дети и не подозревали, что когда-то станут лидерами мыслей, будут иметь кучу поклонников (и хейтеров), а также своим творчеством смогут вдохновлять других. Малышей с наивными глазами и пухлыми щечками больше интересовали первые шаги по познанию мира.

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Вы с легкостью узнаете их сейчас. А если покажем фото из детского сада? Это уже задача со звездочкой. Итак, предлагаем посмотреть в материале OBOZREVATEL, как чуть ли не с пеленок изменились звезды украинского шоубиза.

1. Светлана Лобода

Украинскую певицу Светлану Лободу сложно узнать на фото с детства. Ведь она, став взрослой, сделала ряд бьюти-процедур: скорректировала форму носа и скулы, увеличила объем губ и изменила разрез глаз.

2. Святослав Вакарчук

Украинский музыкант, лидер группы "Океан Эльзы", а также бывший политический деятель и глава партии "Голос" Святослав Вакарчук на свое 46-летие сделал подписчикам в Instagram сюрприз. Он опубликовал свое детское фото и написал: "Время идет, настроение и отношение к жизни остаются! :)". Ну что, сильно изменился?

3. Злата Огневич

Украинская певица Злата Огневич с детства обладает миловидными, выразительными чертами лица. Она решила сохранить красоту, дарованную природой. Делает только деликатные косметические процедуры, чтобы кожа выглядела ухоженной.

4. Алена Савраненко (Alyona Alyona)

Украинскую рэпера Alyona Alyona на фото в детстве достаточно легко узнать. Похожи, как и сейчас, форма носика, разрез глаз и объем губ. Знаменитость отказалась от "тюнинга" лица, потому что ценит натуральную красоту.

5. Ксения Мишина

Украинская актриса театра и кино Ксения Мишина на детском фото выглядит застенчивой, имеет любознательный взгляд. То есть, как и все малыши. А с годами она смогла закалить характер: в ее глазах просматривается харизма и частично – хитрость.

6. Тина Король

Украинскую певицу, актрису и телеведущую Тину Кароль на детских фото можно узнать с первых секунд. Улыбка, цвет волос те же, что и у когда-то. И запал в глазах – тоже.

7. Екатерина Осадчая

Украинская журналистка Екатерина Осадчая часто для своих телеобразов подбирает эпатажные шляпки: в виде попкорна, золотого батона, с большим количеством перьев или, например, кольчуга. И, похоже, эта любовь к головным уборам появилась еще в пеленках.

8. Дмитрий Монатик (MONATIK)

Украинский певец, танцор и автор песен Дмитрий Монатик рос обычным парнем. Увлекался тем же, что и сотни его ровесников – танцами. Началом его карьеры можно считать мини-шоу фанатов брейк-данса в Луцке.

9. Настя Каменских (NK)

Украинская певица Настя Каменских в Instagram периодически делится с подписчиками своими архивными фото. Однажды в stories она показала, как выглядела в пеленках: была серьезной и имела пухлые щечки.

10. Анна Тринчер

Украинская актриса и певица Анна Тринчер с детских лет изменилась до неузнаваемости. Не только из-за банального взросления, но и из-за уколов красоты. Девушка неоднократно увеличивала губы, которые теперь заметно пухлее, чем были от природы.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как выглядели в детстве Брэд Питт, Леди Гага и другие звезды Голливуда.

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