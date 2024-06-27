21-летняя дочь Билла Гейтса и 25-летний внук Пола Маккартни официально объявили себя парой. Фото

21-летняя Дочь Билла Гейтса Фиби официально подтвердила, что встречается с внуком Пола Маккартни – 25-летним Артуром Дональдом. Девушку заметили на праздновании окончания Стэнфордского университета вместе со своим новым возлюбленным – через восемь месяцев после того, как впервые распространились слухи о романе.

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Об этом сообщает Daily Mail. Фиби открыто назвала 25-летнего Артура "парнем", документируя свой выпускной в онлайн-блоге для Nylon.

"Мой парень, Артур, подвозит меня после церемонии", – написала она, добавив снимок с юношей. На другом фото, сделанном позже того же дня, Фиби, получившая степень бакалавра наук по биологии человека, стояла, обхватив руками избранника.

Фиби и Артур впервые попали в заголовки газет еще в октябре 2023 года, когда она опубликовала в Instagram снимок пары в Париже. Парень, окончивший в 2021 году Ельский университет по специальности история, является старшим сыном фотографа Мэри Маккартни и ее первого мужа, телепродюсера Алистера Дональда. Ранее ходили слухи, что он встречался с дочерью Риз Уизерспун Авой в 2018 году.

Семьи новоиспеченной пары тесно связаны друг с другом, поскольку тетя Артура, модельер Стелла Маккартни, является хорошей подругой матери Фиби, Мелиссы Гейтс. "Даже когда я была маленькой, она посылала мне вещи и небольшие записки, и я была так взволнована, – сказала Фиби о Стелле. – Мы действительно глубоко связаны".

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