"К сожалению, на Пасху я вынужден делать это заявление..." Олег Винник на русском языке обратился к тем, у кого "нет ничего святого"

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
3 минуты
1,2 т.
Беглый певец Олег Винник опубликовал публичное заявление на русском языке, в котором резко отреагировал на распространение, по его словам, ложной информации в медиа. Обращение артист сделал в Пасху, объяснив выбор даты тем, что "у некоторых нет ничего святого".

В своем видео певец отметил, что сознательно использовал русский язык, чтобы его позицию "одинаково четко услышали как украинские, так и российские медиа". Он обвинил журналистов в манипуляциях, искажении фактов и распространении вымышленной информации о нем. Хотя сам ни подтверждает, ни опровергает конкретные факты о нем, которые распространяются в сети уже пятый год.

"К сожалению, в этот большой праздник, Пасху, я вынужден сделать это заявление. Если у некоторых нет ничего святого, мой ответ должен прозвучать именно сегодня. Дорогая, уважаемая желтая пресса, вы уже пересекли все границы: поток лживой информации, искаженных фактов и откровенного абсурда – это уже не журналистика. Ваши высказывания не подкреплены ни фактами, ни аргументами, у вас нет просто-напросто правды обо мне", – заявил Винник.

Артист заявил, что подобные публикации якобы вредят не только его репутации, но и личности. По его словам, в материалах отсутствуют факты и аргументы, а сам контент он назвал "потоком лжи и абсурда".

В частности, артист подчеркнул свою позицию, заявив: "Я был украинцем и им остаюсь. Я помогаю своей стране и я люблю свою страну. Вот это все, что вы должны обо мне знать. Все остальное – это ваши выдумки".

Отметим, что эти слова противоречат тому, что он говорил летом 2025 года. Тогда Винник заявлял, что не вернется в Украину, ведь уже 25 лет живет в Германии. Именно там, по его словам, родился его сын, создавались песни, с которыми он гастролировал по Украине, и именно эта страна является для него настоящим домом.

"Я 25 лет проживаю здесь, в Германии, где родился мой сын, где писались, делались все песни, которые вы очень хорошо знаете, в Украине, по всему миру. Просто кому-то это нравится – делать из меня какие-то мифы, придумывать какие-то истории. Словно Винник сидит в job-центре, изучает немецкий язык. Я думаю, что мы развеяли уже один миф", – отметил певец.

Певец сообщил, что больше не намерен игнорировать подобные, "лживые", публикации. Поэтому он пригрозил судом медийщикам, которые якобы распространяют ложную информацию.

Вероятно, поводом для такой реакции стали последние публикации, связанные с возможными выступлениями артиста за рубежом. В частности, Министерство культуры Молдовы недавно призвало организаторов отказаться от сотрудничества с рядом артистов, среди которых упоминался и Винник.

В заявлении ведомства говорится о необходимости учитывать общественное влияние приглашенных исполнителей и возможные риски, в частности относительно их въезда в страну.

"Мы подчеркиваем, что культурные учреждения и организаторы мероприятий несут ответственность за оценку влияния на общество людей, которых они приглашают, в частности, возможные риски. Министерство культуры подтверждает свою позицию, что культурное пространство должно оставаться пространством диалога, свободы и художественного самовыражения", – отметили в министерстве.

В то же время в открытых источниках пока отсутствуют подтвержденные анонсы концертов Олега Винника в Молдове.

Ранее OBOZ.UA писал, что Оля Цибульская иронично высказалась о возвращении Винника и Потапа в Украину. Она особенно ждет именно приезда Винника, однако пошутила, что его поведение напоминает бывшего партнера, который говорит о чувствах, но не делает конкретных шагов.

