Минкульт Молдовы призвал отменить концерты Олега Винника и еще двух звезд-путинистов: в чем причина

Министерство культуры Молдовы выступило против проведения концертов украинского певца Олега Винника, казахского комика Нурлана Сабурова и российского лидера группы "Ночные снайперы" Дианы Арбениной на территории страны. В ведомстве считают проведение мероприятий нецелесообразным, поэтому даже призвали организаторов разорвать любые договорные отношения с артистами.

Видео дня

Соответствующее заявление появилось на официальной странице министерства в социальной сети Facebook. Рекомендации о прекращении сотрудничества с артистами в ведомстве объяснили желанием "избежать ситуаций, которые могут привести к невозможности их въезда на территорию Республики Молдова и, как следствие, отмены мероприятий".

"Мы подчеркиваем, что культурные учреждения и организаторы мероприятий несут ответственность за оценку влияния на общество людей, которых они приглашают, в частности, возможные риски. Министерство культуры подтверждает свою позицию, что культурное пространство должно оставаться пространством диалога, свободы и художественного самовыражения", – указано в заявлении.

Стоит заметить, что в открытом доступе можно найти информацию только о запланированном концерте Дианы Арбениной в Молдове. Она должна выступить 26 апреля в Кишиневе. Анонсы выступлений Сабурова и Винника в стране на соответствующих сайтах отсутствуют.

Напомним, что после начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины Диана Арбенина публично выступила против войны. В 2022 году она даже выпустила трек "Не молчи", которым будто бы призвала россиян противостоять кремлевской пропаганде. Однако позиция артистки очень быстро изменилась после того, как ее концерты в стране-агрессоре начали отменять один за другим.

Арбенина побоялась остаться без кровавых рублей, поэтому во время своего выступления пригласила на сцену жену российского оккупанта. Они вместе исполнили песню, а потом женщина, чей избранник убивает на фронте украинцев, вручила артистке окопную свечу.

Комик Нурлан Сабуров с первых дней войны показал, что не осуждает кровавый режим Кремля. Сначала он пытался избегать любых вопросов об агрессии, зато выдавал циничные шутки, а со временем присоединился к помощи оккупантам. Комик передал 10 мотоциклов одному из подразделений армии РФ – "Легиона Вагнера Истра".

Но это не спасло Сабурова от изгнания из России. В начале февраля этого года стало известно, что юмористу запретили въезд в страну-агрессора на 50 лет.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Литва внесла в черный список рэпера Гио Пику, который выступал в РФ, а потом неожиданно "переобулся".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!