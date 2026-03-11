'Он как бывший: пишет, что скучает, но не может приехать'. Оля Цибульская иронично высказалась о возвращении Винника и Потапа в Украину

Украинская певица Оля Цибульская иронично прокомментировала тему возвращения некоторых украинских артистов, которые после начала полномасштабной войны живут за границей. В разговоре она вспомнила об Олеге Виннике и Потапе.

Артистка отметила в интервью "Розмова", что особенно ждет возвращения Винника в Украину, однако пошутила, что его поведение напоминает бывшего партнера, который говорит о чувствах, но не делает конкретных шагов.

"Я жду возвращения Олега Винника в Украину. Он как мой бывший: пишет, что очень скучает, но никак не может приехать. Я даже в какой-то момент шутила – заскринила расписание автобусов из Германии на Украину, и там два раза в день едет маршрутка. Если бы хотел, то уже приехал!" – сказала Цибульская.

В то же время она предположила, что со временем артисты-беглецы все же могут вернуться, а общество постепенно забудет об их скандалах.

"Я думаю, что и Потап вернется. И все, кто уехал, вернутся. И ты увидишь, что люди забудут. И сделают вид, что этого не было. У нас короткая память и доброе сердце", – добавила певица.

Цибульская также подчеркнула, что для нее главным является сосредоточение на собственной работе, независимо от действий других артистов: "Наша миссия – делать свое и не обращать внимание ни на кого, а просто делать свое".

Сейчас Олег Винник проживает в Германии. За более чем четыре года полномасштабной войны певец неоднократно записывал обращение к украинской аудитории, однако в Украину так и не приезжал. Вместо этого он продолжает выступать за рубежом, в частности с русскоязычным репертуаром.

В свою очередь Потап живет между Испанией и США. В различных интервью артист заявлял, что приезжал в Украину, однако подтверждений этому нет. В то же время он сообщал, что работает над новым альбомом с украиноязычными песнями. Это связывают с попыткой вернуть поддержку украинской аудитории.

Как писал OBOZ.UA, Цибульская объяснила, что не так со звездами, которые на публику говорят на украинском, а дома – на русском. Как отметила звезда, артисты должны быть честными с аудиторией, а если же не могут этого сделать, то должны уступить место на сцене другим.

