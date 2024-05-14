В Нидерландах поддержали дисквалифицированного с Евровидения Йоста Кляйна: Europapa сыграли в храмах, а конкурс раскритиковали на ТВ. Видео

Хотя финал Евровидения 2024 уже состоялся, в Нидерландах не утихает возмущение из-за дисквалификации представителя страны Йоста Кляйна. Его конкурсный трек Europapa даже играют в церквях в знак поддержки.

Соответствующие видео распространились в Х (раньше Twitter), а в TikTok оригинал собрал более 300 тысяч лайков. Жители Нидерландов не подбирают вежливых слов в адрес европейского вещателя, запретившего Кляйну участвовать в финале.

Напомним, что представитель Нидерландов эффектно выступил в полуфинале и готовился к выходу на сцену 11 мая, когда EBU вдруг объявила о дисквалификации. Как выяснилось, артист испугал оператора, которая снимала его без разрешения, из-за чего насильственным инцидентом даже заинтересовалась полиция.

Однако не все согласились с решением европейского вещателя. До финала фанаты лидера букмекеров собрали сотни тысяч подписей в его поддержку, но к ним не прислушались.

После конкурса в родной стране Йоста Кляйна мощно поддержали по телевидению, в соцсетях и даже в храмах. Мотив Europapa можно было услышать в разных святых местах.

"Они не хотели, чтобы Joost Klein стал победителем Евровидения, поэтому Йост Кляйн стал победителем человечества", – написали фанаты звезды.

Сатирическое шоу "Even Tot Hier" представило пародию на выступление артиста, где высмеяло Евровидение и нецензурно попросило "отвалить" от Нидерландов.

"Мы за бортом Европы. EBU завалили Йоста. Идите к чертям, пока-пока", – спели на шоу.

Ранее OBOZ.UA писал, что нидерландский вещатель был шокирован реакцией оргкомитета Евровидения на инцидент. Что произошло после второго полуфинала – читайте здесь.

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