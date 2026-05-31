Изысканные образы и вечеринка на пляже: старший сын Дональда Трампа впервые показал, какой была его частная свадьба в кругу самых близких людей

Старший сын президента США Дональда Трампа – 48-летний Дональд Трамп-младший – отгулял свадьбу со своей любимой женщиной Беттиной Андерсон 23 мая, однако кадрами с частной церемонии поделился только сейчас. Он приоткрыл завесу камерного праздника и показал не только официальную часть, но и процесс подготовки к важному моменту.

Видео дня

Супруги заранее наняли команду профессионалов, которые сняли самые эмоциональные мгновения свадьбы. Трогательный ролик Дональд Трамп-младший обнародовал в своем Instagram.

"Ночь, когда я женился на своей лучшей подруге, любимой и моей пожизненной спутнице. Беттина, ты принесла в мою жизнь столько спокойствия, радости и света. Я никогда не чувствовал такой благодарности и уверенности в чем-то, как когда стоял рядом с тобой, в окружении наших братьев и сестер, твоей мамы. Моя жена. Мое сердце. Моя пожизненная спутница", – написал под видео сын президента США.

На обнародованном ролике можно увидеть, что перед подготовкой к торжественной церемонии Дональд Трамп-младший и Беттина Андерсон насладились компанией друг друга на пляже. Они прогулялись по золотистому песку, поплавали в бирюзовой воде, параллельно обмениваясь нежными объятиями и поцелуями.

Позже пара начала готовиться к свадьбе. Дональд Трамп-младший одел классический бежевый костюм, который соединил с белой рубашкой. Что интересно, его наряд имел одну особенность – на внутренней части пиджака была вышита первая буква имени Беттины Андерсон в сердечке.

Возлюбленную сына американского лидера к свадьбе готовила команда стилистов. Беттине Андерсон сделали нежный макияж и слегка подкрутили волосы. Она выбрала для праздника простое, но в то же время невероятно изысканное атласное платье в пол с глубоким V-образным вырезом. Образ Беттина Андерсон дополнила обручем с вуалью.

Основная часть свадебной церемонии прошла в небольшой часовне, окруженной со всех сторон природой. На видео можно увидеть, что рядом с Дональдом Трампом-младшим и Беттиной Андерсон были члены семьи и близкие люди, которые искренне радовались за молодоженов в важный день.

Празднование завершилось небольшой вечеринкой на пляже. Гости зажгли бенгальские огни и создали такую-себе арку, по которой прошлись Дональд Трамп-младший и Беттина Андерсон в статусе мужа и жены.

Напомним, что влюбленные устроили свадьбу на частном острове на Багамах – Литл Пайп Кей площадью 38 акров (примерно 15,378 гектара) 23 мая. Удаленное место они выбрали для того, чтобы избежать чрезмерного внимания журналистов, а на праздник пригласили менее 50 гостей. Примечательно, что Дональд Трамп не посетил свадьбу старшего сына, сославшись на важные государственные дела.

Пара устроила многодневное празднование, в течение которого гости имели возможность активно провести время. На фото, которыми ранее делилась сестра Дональда Трампа-младшего – Иванка Трамп – можно увидеть, что они наслаждались Атлантическим океаном, катаясь на досках с веслами.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что 24-летний певец DREVO женился через три месяца после помолвки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!