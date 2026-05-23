'Любовь к США сильнее': Трамп пропустит свадьбу старшего сына из-за государственных дел

Президент США Дональд Трамп точно не посетит свадьбу своего старшего сына Дональда Трампа-младшего и модели Беттины Андерсон, которая должна состояться в эти выходные на Багамах. Ранее он говорил, что не знает, успеет ли на "небольшое частное дело", однако 22 мая американский лидер сообщил, что его на свадьбе не будет.

Трамп сослался на "очень важный период" для страны. Об этом он написал в собственной соцсети Truth Social.

Что сказал Трамп

"Хотя я очень хотел быть со своим сыном, Доном-младшим, и самым новым членом семьи Трампов, его будущей женой Беттиной, обстоятельства, связанные с правительством, и моя любовь к Соединенным Штатам Америки не позволяют мне этого сделать. Я считаю важным оставаться в Вашингтоне, округ Колумбия, в Белом доме, в течение всего этого важного периода. Поздравляю Дона и Беттину", – написал Трамп.

Сутками ранее, когда стало известно, что Дональд Трамп-младший и Беттина Андерсон планируют пожениться на Багамах в ближайший уикенд, журналисты в Белом доме спросили президента, будет ли он присутствовать. Дело в том, что согласно официальному графику президента, эти выходные у него свободны, и в течение 23 и 24 мая Трамп будет в своем летнем доме в Бедминстере, штат Нью-Джерси.

Но Трамп уклонился от точного ответа. Он отметил, что "это будет просто небольшое, совершенно частное дело", и он "попытается приехать", "хотя сейчас не лучшее время, потому что есть вещь под названием Иран и другие вещи".

Причем Трамп пожаловался, что в любом случае его из-за этой свадьбы ждут "фейковые новости".

"Это то, в чем я не могу победить. Если я приду на свадьбу, меня убьют. Если я не приду, меня убьют – конечно, из-за этих фейковых новостей", – сказал он.

Что известно о паре

ОднакоТрамп отметил, что знает Беттину "достаточно давно" и надеется, что у пары "будет замечательный брак".

Напомним, что 48-летний Дональд Трамп-младший и 39-летняя Беттина Андерсон объявили о своей помолвке на праздничном мероприятии в Белом доме еще в декабре 2025 года.

Несколько американских таблоидов пишут, что в течение всего этого времени пара стремилась пожениться, но в Белом доме "им советовали не делать этого на фоне крупных мировых конфликтов " – якобы "пока люди умирают, не будет хорошо воспринято".

Это действительно не очень хорошо воспринимается, по крайней мере, в республиканском, довольно консервативном окружении президента Трампа. Но не из-за "фона больших конфликтов".

Просто это будет первый брак только для Беттины. А вот для Дональда Трампа-младшего – второй. Причем, мужчина уже имеет пятерых детей со своей бывшей женой Ванессой Трамп.

