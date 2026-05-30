24-летний певец DREVO женился через три месяца после помолвки: как выглядели молодожены на церемонии. Фото

Анастасия Какун
Шоу Oboz
2 минуты
966
24-летний украинский певец Максим Деревянчук, более известный аудитории под псевдонимом DREVO, узаконил отношения со своей возлюбленной Яной Рудник. В важный день пара выглядела невероятно изысканно, а чтобы навсегда запечатлеть момент, устроила фотосессию на природе и зале, где состоялась церемония.

Фотографиями со свадьбы молодожены поделились в Instagram. Кстати, в описании к кадрам с празднования жена DREVO отметила, что они поженились еще 26 мая, но фанатам сообщили только теперь.

Для свадьбы певец выбрал классический черный смокинг, который скомбинировал с белой футболкой и бабочкой. На лацкан пиджака DREVO добавил небольшую цепочку, а чтобы образ выглядел более стильно, надел очки с голубыми линзами.

Яна Рудник одела на свадебную церемонию белоснежное приталенное платье с открытыми плечами и длинную кружевную фату, которая создавала шлейф. Возлюбленная DREVO слегка подкрутила длинные пряди и подчеркнула внешность нюдовым макияжем.

Новость о свадьбе пары изрядно взбудоражила сеть. В комментариях под праздничными постами пользователи поздравляли DREVO и Яну Рудник с важным событием и желали пронести любовь через всю жизнь:

"Поздравляю, друг! Любовь это прекрасно, берегите ее".

"Мои поздравления с бракосочетанием! Пусть жизненный путь будет счастливым".

"Поздравляю! Горько молодым".

"Боже, какие красивые".

"Горько! Чтобы жили счастливо и долго!".

Напомним, что DREVO сделал избраннице предложение руки и сердца в феврале этого года. Тогда Яна Рудник поделилась красноречивой фотографией, где держала большой букет цветов и демонстрировала на камеру кольцо на безымянном пальце.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Дмитрий Кулеба в вышиванке и Светлана Павелецкая в коротком платье сыграли скромную свадьбу и показали видео.

Звезды шоу-бизнеса фотографии свадьба соцсети Отношения Drevo
