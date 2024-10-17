Избраны победители 'Невероятных дуэтов': как зрители сменили финал шоу и вернули подопечную MELOVIN на сцену

В среду, 16 октября, в гранд-финале музыкального талант-шоу "Невероятные дуэты" были избраны победители. Ими стали 27-летний певец Melovin вместе со своей подопечной, 21-летней Александрой Клименко, имеющей сценический псевдоним iSKra.

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Несмотря на то, что по отзывам звездных судей молодая артистка сначала не попала в суперфинал, благодаря активной поддержке зрителей творческий тандем все же сразился за звание победителя, пишет Новый канал. Певцы получили рекордные для шоу 39,58% голосов, исполнив чувственную композицию "Обиратиму себе".

Конкуренцию дуэту составили TVORCHI и POZDNIAKOV с хитом "Каланхое", которые заняли почетное второе место, а бронзу получили Jerry Heil и KRYLATA с треком песней "Опіки". Среди других финалистов оказались Оля Полякова и Давид Стеблюк, KAZKA и Blockbaby, MELOVIN и Лиза Бибикова, MONATIK и TUMAZAR, KOLA и Давид Степанян, Wellboy и KUGATESSA.

После первого появления творческого тандема на сцене "Невероятных дуэтов" с лирической композицией "Обиратиму себе", трек приобрел бешеную популярность среди украинцев. Ценители композиции назвали ее "гимном сильных женщин" и положили начало полноценному тренду в TikTok. Пользователи соцсети активно делятся со своими подписчиками трудным путем, который им пришлось пройти перед тем, как они смогли наконец "избрать себя". Украинки публикуют видео под лирическую песню, где показывают себя до и после перемен.

По словам Melovin, сначала трек не должен был звучать в талант-шоу. Артист давно приобрел ее у преподавательницы вокала Марии Чумак, однако композиция "ждала своего времени". Когда начался съемочный процесс, исполнитель дописал второй куплет для iSKra.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Melovin признался, почему не уехал за границу, хотя имел возможность.

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