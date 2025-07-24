'Из него получится замечательный король': в сети заметили поразительное сходство 12-летнего принца Джорджа с отцом Уильямом. Фото

Новый официальный портрет принца Джорджа, опубликованный по случаю его 12-летия, произвел настоящий фурор в сети. Поклонники королевской семьи сразу заметили: будущий король поразительно похож на своего отца, принца Уильяма, в юном возрасте. Парень позирует на фотографии в сельской местности, одетый в белую клетчатую рубашку и хаки-жилет, с улыбкой, напоминающей Уильяма в детстве.

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После публикации снимка в официальных соцсетях принца и принцессы Уэльских, пользователи начали массово оставлять комментарии: "Вау! Его черты лица так сильно напоминают его отца", "Каким замечательным юношей он вырастет. Он похож на своего папу, принца Уильяма", "О, Боже мой, он похож на своего отца. Из него получится замечательный король". А фото из прошлых лет, где 12-летний Уильям улыбается в объектив так же искренне, лишь подтверждают это впечатление.

Вместе с портретом Кенсингтонский дворец опубликовал и трогательное видео с фотосессии, снятой в Норфолке. В ролике Джордж идет за руку с братом и сестрой – принцессой Шарлоттой и принцем Луи. В одном из кадров дети вместе поднимают улыбающегося Луи, создавая невероятно теплую атмосферу. Автором фото и видео выступил Джош Шиннер – давний фотограф семьи.

Джордж, которого представили миру в 2013 году на лестнице родильного отделения больницы Святой Марии, сейчас учится в школе Ламбрук в Беркшире. В следующем году он должен перейти в среднюю школу – среди вариантов рассматривается Итонский колледж, где учился его отец, а также Марлборо-колледж – альма-матер Кейт.

Как и принц Уильям, Джордж с юных лет увлекается спортом. Он не раз появлялся на матчах "Астон Виллы", футбольного клуба, за который болеет его отец. А во время финала мужского Уимблдона этим летом, вместе с родителями и Шарлоттой, наблюдал за игрой Карлоса Алькараса, которого особенно поддерживает.

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