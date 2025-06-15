Ивану Миколайчуку могло бы исполниться 84: пять малоизвестных фактов о легендарном актере, которому предсказали всего 25 лет жизни

Сегодня, 15 июня, легендарный украинский актер, звезда фильма "Тени забытых предков" Иван Миколайчук мог бы праздновать 84-й день рождения. За свою жизнь артист сыграл 34 роли в кино, написал девять полноценных сценариев и даже срежиссировал два проекта. Возможно, он бы создал еще много талантливых работ, однако, к сожалению, 3 августа 1987-го отошел в мир иной из-за коварной болезни – рака.

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Тогда как о творческой деятельности писателя, которого называли "душой украинского кино", известно довольно много, в его биографии остались неосвещенные аспекты. Так, например, мало кто знает, что легендарный актер боролся с депрессией, а по предсказанию гадалки должен был прожить слишком короткую жизнь. В честь дня рождения знаменитости OBOZ.UA расскажет пять малоизвестных фактов о нем.

Одновременно снимался в двух фильмах, что принесли ему наибольшую популярность

Свою первую роль Иван Миколайчук получил еще в 12 лет. Он перевоплотился в отца Софии в театрализованной постановке драмы "Бесталанна". Тогда знаменитость увлекся актерством, поэтому продолжил развиваться в этой сфере.

Настоящего признания сценаристу удалось достичь во время учебы на 2 курсе института. Тогда он отыграл Ивана Палийчука в проекте "Тени забытых предков" и молодого Тараса Шевченко в фильме "Сон". Актер снимался в двух кинокартинах одновременно. Кстати, фильм "Тени забытых предков" попал в Книгу рекордов Гиннеса, ведь получил 39 международных наград и 28 призов на кинофестивалях.

Влюбился в свою жену с первого взгляда

История любви режиссера действительно впечатляющая. В 1958 году он познакомился со своей будущей избранницей, Марией, и сразу начал испытывать к ней сильные чувства. Уже в 1962-м они связали себя узами брака. Друзья актера отговаривали его жениться в молодом возрасте, однако он уверенно говорил: "Когда я стану знаменитым, откуда буду знать, что женщина меня любит просто за то, что я есть, а не мою славу и деньги?".

Гадалка напророчила актеру 25 лет жизни

В жизни легенды украинского кинематографа не обошлось и без мистики. Однажды гадалка, с которой дружил Иван Миколайчук, сказала, что он проживет всего 25 лет. Хотя режиссер и отошел в мир иной в 46, число, названное провидицей, оказалось пророческим.

"Перед 25-м днем рождения Ивана говорю ему, что мама просит приехать в село. Подумала: если что-то должно случиться, то пусть дома. А Иван о том пророчестве и забыл. Приехали мы в село, накрыли столы. Заехал Дмитрий Павлычко. Иван еще прочитал его стихотворение: "Мне исполнилось 25". Прошел день, второй, месяц. Слава Богу, все обошлось, забылось. А уже когда Иван болел, лежал и не вставал, позвал меня и прошептал: "Нам сегодня 25". А я первый раз в жизни забыла о годовщине нашей свадьбы. Попросил, чтобы я склонилась. Прижал рукой. Этот последний страстно-холодный поцелуй я никогда не забуду. У меня аж выстрелило в голове: 25! Мы прожили вместе ровно 25 лет. Через четыре дня Ивана не стало", – рассказывала жена сценариста.

Страдал от депрессии

Из-за обвинений в национализме Иван Миколайчук на 10 лет был лишен возможности сниматься в кино. Отсутствие работы очень плохо повлияло на психологическое состояние актера. Он постоянно стрессовал и днями сидел дома. Однако в один момент в жизни сценариста все же появился "лучик света". Племянница Миколайчука попросила его написать сказку, чем и "вытащила" дядю из депрессии. Тогда мир увидел произведение писателя "Небылицы про Ивана". Знаменитость сильно хотел экранизировать проект, но разрешение на это получил лишь за месяцы до смерти. Однако все же фильм по сценарию Миколайчука был снят Борисом Ивченко.

В последние мгновения жизни хотел быть с женой

Онкологическое заболевание с каждым днем все сильнее и сильнее разрушало организм актера. В определенный период легенда украинского кино даже не мог самостоятельно ходить, поэтому Марии Миколайчук приходилось носить его на руках. Женщина была убеждена, что ее любимый чувствовал приближение собственной смерти. Когда метастазы поразили большинство внутренних органов актера, он не отпускал от себя избранницу ни на минуту. Иван Миколайчук говорил, что даже может обойтись без еды, лишь бы Мария не уходила от него в магазин.

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