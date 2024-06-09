Иванна Онуфрийчук рассекретила имя новорожденного сына: телеведущую уже выписали из роддома. Фото и видео

Украинская телеведущая Иванна Онуфрийчук показала фото и видео с выписки из роддома в Швейцарии, где проживает с мужем-иностранцем. 29 мая у нее родился сын, но его имя не объявляли, пока семья не вернулась домой. Мальчика назвали Адамом.

В Instagram Онуфрийчук показала, что муж на выписке встретил с большим букетом белых пионов, а малыш бодрствовал, как это обычно не происходит во время таких событий. К поздравлениям под стенами роддомами присоединились самые родные люди, а также новоиспеченные бабушки и тети.

"Радость и счастье для наших бабушек, – подписала она InstaStories из палаты, в которую попали мамы супруг, и уже следующей показала, как их встречали близкие родственники: – Лучшие в мире тетушки".

В частности, телеведущая под видео с выписки рассекретила имя сына и написала романтическое сообщение в его честь: "Наш Адамчик. Теперь с тобой рядом будем все мы – твои родные и близкие. Дни в роддоме были наполнены радостью: тебя поздравило столько людей! С цветами, улыбками и теплыми словами. Для тебя желали счастья и здоровья, а для нас – терпения и силы. Я верю, что все у нас получится, потому что наша семья теперь стала еще больше и дружественнее".

Онуфрийчук рассказала, что дома малыша встречал кот Персик, но пополнение в семье его несколько разочаровало.

"Как бы мы ни готовили Персика к встрече с ребенком, уже чувствую, что первое время нам будет не просто. Ревность", – написала она.

На фрагменте видео видно, как кот отказывался подходить к Адаму, но насильно все же начинает принюхиваться сначала к своей владелице, а потом уже и к малышу. Онуфрийчук добавила: "Персик услышал запах ребенка и просто убежал".

Из опубликованных кадров видно, что ныне дом телеведущей заставлен несколькими букетами цветов и подарками. "Как дома хорошо", – подписала Онуфрийчук фото, на котором стоит она в длинном льняном платье свободного кроя с малышом на руках.

Ранее OBOZ.UA писал, что Иванна Онуфрийчук рассказывала, как проходили ее роды в Швейцарии и с какими трудностями пришлось столкнуться.

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