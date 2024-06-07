Папина копия. Иванна Онофрийчук рассказала о родах в Швейцарии и показала фото малыша

Украинская телеведущая Иванна Онуфрийчук, недавно родившая первенца в Швейцарии, поделилась деталями родов. Новоиспеченная мамочка показала фото первых секунд появления на свет сыночка, который очень похож на своего папу.

На своей странице в Instagram Иванна рассказала о подготовке к родам и описала весь процесс рождения своего первенца, а также поделилась его трогательными фотографиями. Подписчики ведущей сразу заметили в комментариях, что сынишка – копия папы.

Иванна Онуфрийчук подробно описала, как она испытала первые схватки. И первое, что сделала в такой ответственный момент – побежала купать своего котика. "Все началось вечером за сутки до момента Х со схваток, которые не походили на все предыдущие. Я начала фиксировать эти интервалы и, когда почувствовала, что этот день настал, побежала доделывать дела по работе и вычесывать и купать @persinvaldcat [кота]. Дальше я попыталась заснуть, но спать было сложно, потому что просыпалась каждые 30 минут от боли", – начала она свой рассказ.

Ведущая призналась, что утром схватки стали еще более болезненными, поэтому поддержать пришли родные. "Мы с мужем делали упражнения на фитнес-мяче, которым нас научили на лекции для будущих родителей. Приехали мои мама с сестрой, потому что я попросила Богданку накрутить мне локоны перед родами. Я хотела ехать красивой на день рождения сына, за неделю успела даже маникюр сделать", – сказала Онуфрийчук.

Иванна рассказала, что до последнего хотела быть дома, чтобы в больнице все произошло естественным образом и без лишних вмешательств. Однако не всегда происходит так, как планируешь.

"Когда мы приехали в роддом, у меня уже было раскрытие, но нужно было дождаться максимума. С этого момента у меня все в болевом тумане, потому что схватки были адски болезненными и казалось, что я вот-вот потеряю сознание. Врачи начали уговаривать меня сделать эпидуральную анестезию. Когда мне сказали, что это укол в спину и у меня минимум 5 мин не двигаться, в моей голове это не укладывалось, потому что я все время танцевала и двигалась, чтобы как-то облегчить боль", – поделилась ведущая.

Онуфрийчук рассказала, что еще во время подготовки к родам и изучения важности природного родового процесса, она решила, что не будет делать эпидуральной анестезии. Однако во время болезненных схваток акушеры сказали, что если не сделать обезболивания, то у ведущей не останется физических сил на потуги. Поэтому Онуфрийчук все же согласилась на укол, после которого сразу уснула. "После 20 минут сна родовой процесс продолжился и чтобы описать спектр пережитых эмоций не хватит символов в инстаграмме. Сыночек родился достаточно большой, сами потуги продолжались около трех часов. От потуг, крика и боли я полностью истощилась", – вспоминает ведущая.

Однако всю пережитую боль Иванна забыла, когда ей на руки положили долгожданного первенца.

"Ничто на свете не волнует так сильно, как появление ребенка, это невозможно забыть. В момент, когда его достали и положили мне на грудь, я словно очутилась в другом мире, где нас только трое – я, сын и муж. Мне даже не хотелось плакать, потому что я чувствовала, что совершила что-то невероятное. А еще я поняла, что уникальный гормон окситоцин не только вызывает схватки и помогает маме и ребенку поддерживать связь друг с другом, но и имеет обратный эффект – амнезию. Как только ребенок оказывается на руках, все воспоминания о боли и испытаниях будто стираются и остается лишь безусловная любовь к малышу", – сказала счастливая роженица.

Иванна Онуфрийчук призналась, что после собственных родов поняла всех мам еще лучше и считает, что "каждая, давшая новую жизнь в этот мир, уже героиня".

Подписчики ведущей в Instagram еще и еще раз поздравили новоиспеченную маму и также отметили, что сынишка очень похож на мужа Иванны Алмаза. "Малыш – папина копия", "Сразу видно, что папин сыночек", "Похож на мужа", – написали поклонники Онуфрийчук.

OBOZ.UA уже писал первые комментарии Иванны Онуфрийчук после рождения сына.

А также OBOZ.UA показывал трогательные фотографии с мужем ведущей в роддоме.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!