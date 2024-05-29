Иванна Онуфрийчук впервые стала мамой и показала лицо сына. Фото
Украинская телеведущая Иванна Онуфрийчук поделилась радостной новостью – она впервые стала мамой. У нее с мужем Алмазом родился сынишка.
Имя мальчика молодые родители пока не разглашают, как и другие подробности относительно веса и роста ребенка. Телеведущая уже опубликовала в Instagram первые кадры сына.
"Наша радость, наше счастье, наша Вселенная! Мы ждали тебя всю жизнь", – написала о своей радости Онуфрийчук.
В качестве главной фотографии женщина решила выбрать кадр с маленькой ручкой новорожденного, который сладко спит. Впоследствии показала и счастливую себя с малышом на руках.
В комментариях к фотоподборке ее уже успели поздравить близкие люди и подписчики:
- "Поздравляю", – написала актриса Ксения Мишина, добавив сердечко.
- "Ура, поздравляю вас, Иванна, пусть связь между вами будет крепкой".
- "Привет. Пусть этот мир будет наполнен всем самым хорошим для вашего мальчика".
- "Поздравляю вашу большую красивую семью с таким счастьем".
- "Поздравляю, красотка. Счастья и здоровья желаю!" – поздравила Miss Europe Continental-2017 Наталья Варченко.
- "Такие крошечные милые ручки. Пусть растет здоровый и счастливый!"
Еще за несколько часов до родов Онуфрийчук рассказывала о любви к своему беременному телу и неудобствам, которые оно доставляло, а уже впоследствии в InstaStories опубликовала фотографию с палатой, где написала "Я ждала этого момента всю свою жизнь".
Ранее OBOZ.UA писал, что за всю беременность телеведущая набрала 18 кг, а в последние несколько месяцев страдала изжогой и отечностью.
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