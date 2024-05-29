Иванна Онуфрийчук впервые стала мамой и показала лицо сына. Фото

Украинская телеведущая Иванна Онуфрийчук поделилась радостной новостью – она впервые стала мамой. У нее с мужем Алмазом родился сынишка.

Имя мальчика молодые родители пока не разглашают, как и другие подробности относительно веса и роста ребенка. Телеведущая уже опубликовала в Instagram первые кадры сына.

"Наша радость, наше счастье, наша Вселенная! Мы ждали тебя всю жизнь", – написала о своей радости Онуфрийчук.

В качестве главной фотографии женщина решила выбрать кадр с маленькой ручкой новорожденного, который сладко спит. Впоследствии показала и счастливую себя с малышом на руках.

В комментариях к фотоподборке ее уже успели поздравить близкие люди и подписчики:

"Поздравляю", – написала актриса Ксения Мишина, добавив сердечко.

"Ура, поздравляю вас, Иванна, пусть связь между вами будет крепкой".

"Привет. Пусть этот мир будет наполнен всем самым хорошим для вашего мальчика".

"Поздравляю вашу большую красивую семью с таким счастьем".

"Поздравляю, красотка. Счастья и здоровья желаю!" – поздравила Miss Europe Continental-2017 Наталья Варченко.

"Такие крошечные милые ручки. Пусть растет здоровый и счастливый!"

Еще за несколько часов до родов Онуфрийчук рассказывала о любви к своему беременному телу и неудобствам, которые оно доставляло, а уже впоследствии в InstaStories опубликовала фотографию с палатой, где написала "Я ждала этого момента всю свою жизнь".

Ранее OBOZ.UA писал, что за всю беременность телеведущая набрала 18 кг, а в последние несколько месяцев страдала изжогой и отечностью.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!