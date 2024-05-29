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Иванна Онуфрийчук впервые стала мамой и показала лицо сына. Фото

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
2 минуты
825
Иванна Онуфрийчук впервые стала мамой и показала лицо сына. Фото

Украинская телеведущая Иванна Онуфрийчук поделилась радостной новостью – она впервые стала мамой. У нее с мужем Алмазом родился сынишка.

Имя мальчика молодые родители пока не разглашают, как и другие подробности относительно веса и роста ребенка. Телеведущая уже опубликовала в Instagram первые кадры сына.

"Наша радость, наше счастье, наша Вселенная! Мы ждали тебя всю жизнь", – написала о своей радости Онуфрийчук.

Иванна Онуфрийчук впервые стала мамой и показала лицо сына. Фото

В качестве главной фотографии женщина решила выбрать кадр с маленькой ручкой новорожденного, который сладко спит. Впоследствии показала и счастливую себя с малышом на руках.

Иванна Онуфрийчук впервые стала мамой и показала лицо сына. Фото

В комментариях к фотоподборке ее уже успели поздравить близкие люди и подписчики:

  • "Поздравляю", – написала актриса Ксения Мишина, добавив сердечко.
  • "Ура, поздравляю вас, Иванна, пусть связь между вами будет крепкой".
  • "Привет. Пусть этот мир будет наполнен всем самым хорошим для вашего мальчика".
  • "Поздравляю вашу большую красивую семью с таким счастьем".
  • "Поздравляю, красотка. Счастья и здоровья желаю!" – поздравила Miss Europe Continental-2017 Наталья Варченко.
  • "Такие крошечные милые ручки. Пусть растет здоровый и счастливый!"
Иванна Онуфрийчук впервые стала мамой и показала лицо сына. Фото

Еще за несколько часов до родов Онуфрийчук рассказывала о любви к своему беременному телу и неудобствам, которые оно доставляло, а уже впоследствии в InstaStories опубликовала фотографию с палатой, где написала "Я ждала этого момента всю свою жизнь".

Иванна Онуфрийчук впервые стала мамой и показала лицо сына. Фото

Ранее OBOZ.UA писал, что за всю беременность телеведущая набрала 18 кг, а в последние несколько месяцев страдала изжогой и отечностью.

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