Иванна Онофрийчук, родившая первенца, поделилась трогательным фото с мужем в роддоме

Украинская телеведущая Иванна Онуфрийчук на днях стала мамой. Она очень счастлива и продолжает делиться нежными фото.

На своей странице в Instagram новоиспеченная мамочка опубликовала первые фотографии сынишки. А эксклюзивно с JetSetter Иванна поделилась фото с мужем Алмазом в роддоме.

Изданию телеведущая также прокомментировала свои ощущения после появления на свет первенца. "Момент после родов – это какая-то магия! Это как путешествие в чрезвычайный мир, где я, любимый и наш ребенок стали главными героями величайшего чуда в жизни. Эмоционально я почувствовала невероятную силу и единство, где нас только трое и больше вокруг. Этот момент невозможно описать словами, но он навсегда остался в сердце", – сказала Иванна.

Муж Иванны, являющийся известным казахским бизнесменом, постоянно поддерживал жену во время беременности. Алмаз также решил присутствовать во время рождения сына. Во время партнерских родов он ни на миг не покидал жену и разделил всю радость появления на свет их ребенка.

OBOZ.UA уже писал о первых комментариях Иванны Онуфрийчук после рождения сына.

А также OBOZ.UA рассказывал, как в целом проходила беременность ведущей.

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