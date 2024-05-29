Иванна Онуфрийчук показала фото на девятом месяце беременности: телеведущая набрала 18 кг

Известная украинская телеведущая Иванна Онуфрийчук уже в скором времени родит первенца – мальчика. Звезда рассказала, что невероятно любит состояние беременности, но тело претерпело значительные изменения: от отечности и изжоги до набранных 18 кг.

К нескольким визуальным факторам добавилась и усталость. Онуфрийчук в интервью Insider отшучивается, что чувствует себя тюленем, а ее походка напоминает косолапого мишку.

"Все месяцы беременности я была активна, энергична, постоянно в движении, в работе. Когда начал расти животик, и уже стало заметно, что я при надежде, я просто кайфовала от своего состояния – как же это красиво! Это продолжалось, пока на 6-7 месяцев не начались боли в спине, изжога, а также появились отеки на лице и ногах. С тех пор легкость во всем ослабла, я начала быстрее уставать и поэтому чувствовать себя каким-то тюленем!" – призналась она.

В InstaStories ведущая даже показала отеки, с которыми приходится постоянно бороться. Она шутит, что последние несколько дней чувствует себя "надутым шариком".

"Мне невероятно нравится, как изменилось мое тело. С тех пор, как начал округляться животик, я каждый день смотрю в зеркало, рассматриваю изменения форм. Научилась наслаждаться ими и собой, восхищаться. Я понимаю, что этот период особенный и временный, поэтому кайфую от него", – объяснила телеведущая свои дополнительные 18 кг к весу и любовь к собственному телу.

Она добавила, что не испытывает распространенных последствий беременности: растяжек, выпадения волос и сухой кожи. "Даже если бы что-то и было, я бы смогла настроить себя и принять это, помочь телу справиться с изменениями", – отметила звезда.

Ранее OBOZ.UA писал, что Иванна Онуфрийчук не планирует рожать в Украине. Сейчас она с мужем проживает в Швейцарии, поэтому из-за войны боится пока возвращаться на Родину.

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