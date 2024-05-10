Боролся за 'Червону руту' и первым выпустил переведенную книгу о Гарри Поттере: 5 малоизвестных фактов об Иване Малковиче. Фото и видео

В 1990 году советский Верховный Совет принял Закон о языках народов СССР, где русский получал статус официального языка. Тогда около 99% кинофильмов в Украине демонстрировались на русском. На нем же печаталось около 80% художественной литературы… Это очень возмущало поэта, владельца и директора издательства "А-ба-ба-га-ла-ма-га" Ивана Малковича. Он надеялся, что ситуация изменится после обретения Украиной независимости.

Однако "лагідна українізація" стала малоэффективным инструментом. Почему? "Должны быть жесткие однозначные законы. Тем более, что мы – посттоталитарная и посттравматическая страна. Здесь был и лингвоцид, и геноцид... Его (закон. – Ред.) должны были принять еще в 1993-1994 годах, и он должен был быть более жестким", – сказал издатель в интервью для "Суспільне Культура".

В пятницу, 10 мая, Иван Малкович отмечает свое 63-летие. Мы в материале OBOZ.UA в честь дня рождения поэта решили рассказать о том, как он сделал украиноязычные книги популярными по всему миру, как продавал художественную литературу по 1 гривне и другие малоизвестные факты.

1. Почему назвал издательство словом "А-ба-ба-га-ла-ма-га"?

Здесь можно было бы ограничиться рассказом о том, что Иван Малкович назвал свое издательство в честь рассказа Ивана Франко "Грицева шкільна наука". В тексте есть фраза, по которой дети учились читать по слогам – "а баба галамага" (диал. "галамагати" – "говорить глупости"). Однако есть нечто больше, что побудило издателя выбрать это название!

Речь идет об истории, как прародитель Малковича, крестьянин Степан Арсенич из Нижнего Березова (Ивано-Франковская область), спас Ивана Франко от голодной смерти. Так, писатель в марте 1880 года ехал к своему товарищу, общественному деятелю Кириллу Генику. По дороге "каменяра" арестовали из-за якобы покушения на войта села Москалевка (сейчас – Косов), и тот провел в тюрьме 98 дней. Потом Иван Франко вышел на свободу... Он страдал от голода и был на грани жизни и смерти – позже в автобиографии написал, что его спас Степан Арсенич...

В детстве Иван Малкович, узнав этот факт, невероятно гордился добрым поступком своего прародителя. А когда вырос, заинтересовался творчеством и самого Ивана Франко – и выбрал из рассказа название для издательства. Вероятно, чтобы с теплом вспоминать судьбоносную встречу поэта со Степаном Арсеничем.

2. Основал первое в Украине частное издательство

Во времена СССР заниматься частным бизнесом было весьма опасно. Из людей начисто "истребляли" дух предпринимательства, и лишь единицам удавалось вести подпольный бизнес (правда, объемы производства по сравнению с госпредприятиями были мизерны)... Тогда Иван Малкович и не задумывался над открытием собственного дела. В 80-х он учительствовал под Киевом. Только в 1992 году (тогда ему был 31 год) основал первое в Украине частное детское издательство.

Мотивацией стало желание создать для своего маленького сына украиноязычную азбуку (ее в 90-е на рынке просто не было!), которая будет начинаться со слова "ангел", а завершаться "янголом". "Это уникально. От ангела до янгола. Они будто стоят с обеих сторон и защищают нашу "Абетку". Однако если не поддерживать язык законами, этой охраны оказывается мало", – сказал писатель в интервью изданию "Цензор.нет".

С первых дней работы издательства Малкович следит за всеми процессами: читает рукописи, вносит правки, приезжает на фабрику на печать (иногда там ночует!). Но это, по его словам, дало свои плоды: "Наши книги уже в 22 странах мира. Есть такие, что нравятся всем, – наша "Снігова королева" с иллюстрациями Владислава Ерко именно такая. Ее очень полюбили в Украине, а поскольку сердца всех людей на свете расположены на одинаковом расстоянии от земли и от неба, то логично, что и в других странах она тоже пришлась по душе".

Для Малковича именно украинские читатели остаются в приоритете: "Мне интересно наполнить рынок для украинского читателя – сделать такие книги, чтобы в Украине с большей охотой читали на украинском языке".

3. Продавал книги по 1 гривне

31 декабря 2001 года издательство "А-ба-ба-га-ла-ма-га" запустило акцию "Мінідиво", лозунг которой – "аніж нарікати на темряву, краще засвіти свою свічку, і темряви стане менше". Цель – сделать качественную детскую книгу доступной каждой украинской семье. Тогда 2,5 миллиона экземпляров 16-страничных мини-версий четырнадцати книг издательства были распространены по всей территории Украины через отделения Укрпочты. Причем по мизерной цене – одна гривня за книгу!

"Мы получили 40 с лишним тысяч писем от читателей с благодарностями. По этим письмам я узнал Украину. Над некоторыми я рыдал... Писали из Крыма, что уже лет 10 не видели украинских книг, и очень благодарили", – поделился теплыми воспоминаниями Малкович.

4. Был одним из организаторов первого фестиваля "Червона рута"

С 17 по 24 сентября 1989 года на стадионе "Буковина" (в городе Черновцы) состоялся первый фестиваль "Червона рута". Основная идея – конкурс среди молодых исполнителей украинских песен в трех категориях: поп-музыка, рок и украинская поэзия – кобзарство. Его инициаторами стали представители молодой интеллигенции, журналисты, ведущие телепрограмм, музыканты и писатели, в частности Иван Малкович (получивший образование в Ивано-Франковском музыкальном училище), музыковед Тарас Мельник и музыкант Кирилл Стеценко. Они же уговаривали партийную верхушку провести мероприятие, чтобы вывести украинскую музыку из подполья.

По словам Ивана Малковича, "более полугода ушло только на то, чтобы все организации, якобы согласившиеся помочь в проведении "Червоної рути", подписали положение о фестивале; особенно им досаждал пункт об обязательном украиноязычном статусе".

Директор фестиваля Тарас Мельник отметил, что основной сложностью при подготовке был поиск талантов: "Где была та украинская музыка?! Она пряталась по подвалам, а это была первая возможность украинским музыкантам выйти из тени андеграунда. И нам пришлось молодежную, неформальную и современную линию где-то из тех подвалов вытаскивать".

На конкурс прибыли 50 вокально-инструментальных ансамблей, 40 поп-музыкантов, 30 рок-групп и почти 50 бардов. В общей сложности около 500 исполнителей из Украины и шести других стран, включая США и Канаду. Интересный факт: на этом фестивале 24 сентября 1989 года впервые после многих лет запрета зазвучал Гимн "Ще не вмерла Україна", который исполнил украинский бард Василий Жданкин.

"Червона рута" была новшеством для советской Украины. И именно она привлекла внимание общества к молодой украинской музыке, а также стала толчком к будущей культурной и политической независимости.

5. Его называют "крестным отцом" украинской версии книг о Гарри Поттере

Благодаря усилиям Ивана Малковича, переводчика Виктора Морозова, редактора Олексы Негребецкого и художника Владислава Ерко украинский перевод седьмой книги Джоан Роулинг о Гарри Поттере ("Гаррі Поттер і смертельні реліквії") стал первым в мире! "Лондонский офис подтвердил, что с седьмой книгой мы первые в мире... Наша обложка считается едва ли не самой лучшей", – сказал владелец "А-ба-ба-га-ла-ма-га".

Также Иван Малкович добавил, что британская писательница Джоан Роулинг представила эту книгу (с украинским переводом) во время интервью для мировых изданий: "В западном мире относятся так к авторским правам – они спрашивали, можно ли вообще показать обложку. Конечно, можно! Это для нас большая реклама".

В 2022 году Роулинг на сайте Pottermore Publishing выложила в свободный доступ бесплатные электронные украиноязычные книги о Гарри Поттере от издательства "А-ба-ба-га-ла-ма-га". Позже сообщила об этом на платформе Х (ранее – Twitter): сделала репост публикации "Телебачення Торонто", а в описании добавила хештег #SlavaUkraini и два сердца (синее и желтое).

Ранее OBOZ.UA писал о том, что, по мнению издателя Ивана Малковича, помогло бы Украине избежать войны со страной-агрессором Россией.

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