Иван Люленов стал первым приглашенным гостем фестиваля Макса Барских «Сегодня имеет смысл» Open Air Fest

Макс Барских объявил первого специального гостя своего фестиваля "Сегодня имеет смысл" Open Air Fest, который состоится 27 июня в Киеве. Им стал IVAN LIULENOV. Из-за высокого спроса на билеты и значительного интереса аудитории мероприятие перенесли на новую, более масштабную локацию – ВДНХ.

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Во время фестиваля IVAN LIULENOV исполнит свои самые популярные песни, которые уже стали визитной карточкой артиста и завоевали широкую любовь слушателей.

"Для меня это будет особенное выступление и особенный вечер. Я искренне благодарен команде Макса Барских за приглашение и доверие. Макс – артист высокого уровня, который вдохновляет своим профессионализмом и творчеством. Для меня большая честь иметь возможность выступить перед его аудиторией и стать частью этого фестиваля", – комментирует свое участие IVAN.

"Сегодня имеет смысл" – это грандиозное Open Air Show Макса Барских в формате фестивального дня. Мероприятие объединит масштабное сольное шоу артиста, современную сценическую постановку и комфортное пространство под открытым небом, где гости смогут провести время до начала главного концерта.

На территории ВДНХ будут работать фудкорты, бары, фотозоны, зоны отдыха, развлекательные локации и активности от партнеров. Зрители смогут прийти не только на выступление Макса Барских, но и провести целый день в атмосфере музыки, встреч и летнего досуга.

Организаторы также готовят новые анонсы по программе мероприятия, о которых будет объявлено в ближайшее время.

Билеты: max-barskih.com.

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