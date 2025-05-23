'Итальянская семья': Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян рассказали, почему ссорятся в браке и что заставляет их мириться

Несмотря на длительный брак и искреннюю привязанность друг к другу, певица Тоня Матвиенко и музыкант Арсен Мирзоян не скрывают - в их отношениях бывают ссоры. Артисты признаются, что их союз – не об идеальной картинке с обложки, а о реальном партнерстве, где есть место и любви, и конфликтам.

Видео дня

Самое главное – способность обоих работать над отношениями и сохранять взаимную связь несмотря на жизненные трудности. В интервью "ЖВЛ" супруги откровенно рассказали, что именно становится причиной бытовых конфликтов, как им удается находить общий язык и почему даже разлука укрепляет их пару.

"Мы знаем цену отношениям. Сейчас очень большое переосмысление этого всего – а у меня есть ты, а у тебя есть я. Наша итальянская семья. Много у Арсена есть песен обо мне, но в последнее время были о войне. А сейчас появилась о нас – "Итальянская семья". Потому что сремся (ссоримся. – Ред.)," – искренне призналась Тоня Матвиенко.

Арсен Мирзоян в свою очередь ласково намекает, что источником недоразумений в их семье чаще всего являются обычные бытовые моменты. Впрочем, именно юмор и способность видеть ситуацию с иронией помогают им не углубляться в ссоры.

"Мы научились с пониманием относиться друг к другу. Тоня начала больше гастролировать, и я счастлив, потому что наконец-то жена на гастролях. Когда человек занят, он меньше обращает внимание на мелкие бытовые вещи", – с юмором отметил Арсен Мирзоян.

Несмотря на шутливый тон, в основе их брака лежит глубокая эмоциональная поддержка. Матвиенко уже неоднократно рассказывала, что война внесла существенные коррективы в привычную супружескую жизнь. Времени на романтику стало меньше, а разлуки стали длиннее. Однако пара нашла свой путь: они поддерживают контакт, обмениваются фотографиями, видео, рассказывают о гастрольных буднях и даже о том, что едят на обеды.

"Страсть, она не может быть вечной. Поэтому надо когда-то потушить этот огонек, а потом снова разжечь. Мы так делаем", – отметила певица.

Ее муж тоже признает: найти баланс в браке во время войны – непросто. Особенно когда ты регулярно выступаешь для военных на передовой. "Музыкант должен приехать именно туда. Все мы понимаем, что это опасно, но надо избавиться от этого эффекта сурка. Ну, оно так и есть. У Тони концерты, а я на фронте бываю", – добавил Арсен Мирзоян.

Артисты говорят: даже в самые тяжелые периоды важно оставаться на связи. Поддержка, искренность и умение говорить о чувствах – это то, что держит их "итальянскую семью" на плаву.

Ранее Тоня Матвиенко в интервью OBOZ.UA резко отреагировала на упреки, что полюбила Мирзояна, когда тот был женат. В первом браке певец воспитывал двух сыновей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!