'Страсть не может быть вечной': Тоня Матвиенко сделала неожиданное заявление об отношениях с Арсеном Мирзояном

Украинская певица Тоня Матвиенко поделилась личными переживаниями по поводу семейной жизни с мужем, музыкантом Арсеном Мирзояном. Несмотря на счастливый брак, пара открыто говорит о вызовах, с которыми сталкивается, особенно в военное время.

Видео дня

В интервью "Ближче до зірок" Матвиенко призналась, что ныне романтика не является приоритетом в их супружеской жизни. Причина – насыщенные рабочие графики и частые разлуки. Однако пара научилась разжигать огонь в отношениях снова и снова.

"Страсть, она не может быть вечной. Поэтому надо когда-то потушить этот огонек, а потом снова разжечь. Мы так делаем", – отметила певица.

Однако она с мужем неохотно делится личной жизнью. Лишь кратко и "по сути" комментирует детали отношений с Арсеном Мирзояном, который также дал комментарий журналистам. Ее муж, часто посещающий передовую с концертами, подтвердил, что сейчас у них с женой мало времени на личное.

"Музыкант должен приехать именно туда. Все мы понимаем, что это опасно, но надо избавиться от этого эффекта сурка. Ну, оно так и есть. У Тони концерты, а я на фронте бываю", – добавил Арсен Мирзоян.

Несмотря на сложности, супруги нашли свой способ сохранять эмоциональную связь даже во время длительных разлук. Об этих особенностях отношений артистка рассказала в интервью ТСН.

"Даже во время войны отношения остаются отношениями – их нужно поддерживать. Это большая работа. Даже когда мы на гастролях отдельно, с Арсеном всегда делимся моментами дня: присылаем фото, видео, показываем, где находимся, какие у нас отели, номера, сцены. Обменяемся даже такими деталями, как блюда, которые пробуем. Это помогает ощущать связь независимо от расстояния. Мне кажется, что время, проведенное отдельно, тоже может сблизить. Когда мы не вместе, появляется возможность соскучиться друг за другом, и это только укрепляет отношения", – сказала Матвиенко.

По ее словам, поддержка и понимание стали еще важнее в нынешних реалиях. Певица уверена, что даже в самые трудные периоды следует находить время друг для друга, хотя бы в формате коротких звонков или текстовых сообщений.

Ранее Тоня Матвиенко в интервью OBOZ.UA резко отреагировала на упреки, которые полюбила Мирзояна, когда тот был женат. В первом браке певец воспитывал двух сыновей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!