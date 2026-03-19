'Историческое событие'. Опубликовано новое стихотворение Лины Костенко, написанное во время большой войны

В день рождения Лины Костенко издательство "А-ба-ба-га-ла-ма-га" объявило о выходе новой поэтической книги легендарного автора. Сборник под названием "Ветер с Марса" увидит свет во второй половине апреля, а вместе с анонсом было обнародовано одно из новых стихотворений, написанных во время полномасштабной войны.

Речь идет о первой за долгое время публикации новой поэзии Костенко. Анонс сделали в соцсетях издательства.

"По случаю дня рождения Лины Костенко представляем обложку ее новой поэтической книги "Ветер с Марса", которая увидит свет во второй половине апреля. В этой книге в неповторимом эмоциональном синтезе пересекаются трагические пророчества и пронзительная нежность, беспощадные афористические сканирования политических реалий и ностальгические измерения человеческого бытия. Нынешняя война видится не только как преступный факт исторического варварства, а как глобальная угроза планете. "Ветер с Марса" – уникальная карта Украины в душе Поэта – Украины изболевшейся, но непокоренной и свободной, с теми ее духовными границами, которые существуют над Временем", – объявили в "А-ба-ба-га-ла-ма-ге".

Вместе с анонсом было обнародовано новое стихотворение "Я живу окремо, а не осторонь", датированное 2025 годом:

Я живу окремо, а не осторонь.

Всім нелегко, знаю по собі.

Я живу у часі і у просторі,

у хвилині, вічності й добі.

Я живу в мовчанні і у Слові,

серед людства, як на самоті.

І в любові, у такій любові,

що мені не холодно в житті.

Украинцы с восторгом отреагировали на новость в Instagram, называя ее "историческим событием" и признаваясь, что "не верится" в появление новых текстов автора. Среди комментариев также "Продуктивность Лины Васильевны поражает" и "Очень ждем".

Лина Костенко, которой исполнилось 96 лет, долгое время избегает публичности. В то же время в день ее рождения директор издательства Иван Малкович также обнародовал редкую новую фотографию поэтессы. На фото она предстала в темном свитере с абстрактной вышивкой и бордовой рубашке, с распущенными кудрявыми волосами и сдержанным макияжем.

