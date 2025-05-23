Исаак Величко: откуда взялся фейк о смерти героя мема 'Я тоже хочу шоколадку'

22 мая в сети начала распространяться новость, что на фронте якобы погиб 19-летний звезда реалити-шоу "Кохана, ми вбиваємо дітей" Исаак Величко, который прославился благодаря высказыванию о шоколадке. Отмечалось, что трагедия якобы произошла на Константиновском направлении, а юноша вступил в ряды ВСУ по "Контракту 18-24". Однако в конце концов эта информация не подтвердилась.

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Точно понять, откуда возник такой фейк довольно сложно. Дело в том, что украинские медиа отмечали, что сообщение о гибели Исаака Величко появилось на российских ресурсах, тогда как пропагандисты со своей стороны ссылались на отечественные платформы.

А вот опровергать информация об уходе звезды мема "Я тоже хочу шоколадку" в засветы медийщики в Украине начали после девяти часов вечера 22 мая. Сообщалось, что сестра Исаака Величко опровергла новость о смерти брата и с ним на самом деле все хорошо. Однако стоит отметить, что пока ее официальное заявление нигде не обнародовано.

Что известно об Исааке Величко

Парень родился в 2006 году в Чигирине Черкасской области и имел довольно нелегкое детство. Отец Исаака Величко оставил семью, а с матерью ему не удавалось выстраивать хорошие взаимоотношения. Он стал известен украинцам после участия в проекте "Кохана, ми вбиваємо дітей", где произнес фразу: "Она себе шоколадку купила? Гадина! А я, может, тоже хочу шоколадку!". Тогда эксперты помогли парню решить конфликты с мамой и он начал меняться.

В 2016 году Исаак Величко снова появился на телевидении, однако на этот раз в кулинарном проекте "МастерШеф Дети". К сожалению, ему не удалось долго продержаться на шоу, ведь он "вылетел" после второго выпуска, однако участие в реалити стало для него важным шагом в саморазвитии.

Появление на телевидении сделало Исаака Величко настоящей звездой среди сверстников в школьные годы. Тогда он играл в команде КВН и увлекался робототехникой. А уже после окончания школы юноша поступил в Черкасский национальный университет имени Богдана Хмельницкого.

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