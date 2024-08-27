Ирма Витовская назвала главную причину, почему после 2022 года украинцы снова заговорили по-русски, хотя и называют себя патриотами
Украинская актриса театра и кино Ирма Витовская рассказала, почему, по ее мнению, украинцы снова начали говорить на русском языке, несмотря на то, что в 2022 году его почти не было слышно на улицах. Даже те, у кого есть проукраинские взгляды, идеи и позиция.
В интервью на Youtube-канале "Желтые кеды" с Юлией Бориско актриса призналась, что ее очень триггерит русский язык в Киеве, в частности то, что он все равно доминирует. А основная причина, почему украинцы снова заговорили по-русски – это лень.
"Удобно – это первый ответ", – говорит Ирма.
Актриса рассказывает, что она знает очень много людей, которые общаются в быту на русском, но при этом у них проукраинская позиция. Однако вместо того, чтобы перейти на украинский в общении, они ищут аргументы, почему им этого делать не нужно. Среди тех, которые Ирма слышала чаще всего, она называет:
- "Язык – это не главное"
- "Путь к переходу на украинский должен быть дольше, без принуждения"
- "Они так привыкли"
- "Есть военные, которые общаются на русском"
- Или хватаются за то, что "мы не должны отдавать русским этот язык". То есть, есть попытка отделить русский язык от России.
"Но я знаю, что у 70% этих людей, на самом деле основная причина – это просто личная лень. Потому что надо работать над собой и прилагать усилия", – заключает Витовская.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Ирма Витовская ошеломила воспоминаниями, как Россия зомбировала людей задолго до вторжения в Украину.
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