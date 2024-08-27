Ирма Витовская назвала главную причину, почему после 2022 года украинцы снова заговорили по-русски, хотя и называют себя патриотами

Украинская актриса театра и кино Ирма Витовская рассказала, почему, по ее мнению, украинцы снова начали говорить на русском языке, несмотря на то, что в 2022 году его почти не было слышно на улицах. Даже те, у кого есть проукраинские взгляды, идеи и позиция.

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В интервью на Youtube-канале "Желтые кеды" с Юлией Бориско актриса призналась, что ее очень триггерит русский язык в Киеве, в частности то, что он все равно доминирует. А основная причина, почему украинцы снова заговорили по-русски – это лень.

"Удобно – это первый ответ", – говорит Ирма.

Актриса рассказывает, что она знает очень много людей, которые общаются в быту на русском, но при этом у них проукраинская позиция. Однако вместо того, чтобы перейти на украинский в общении, они ищут аргументы, почему им этого делать не нужно. Среди тех, которые Ирма слышала чаще всего, она называет:

"Язык – это не главное"

"Путь к переходу на украинский должен быть дольше, без принуждения"

"Они так привыкли"

"Есть военные, которые общаются на русском"

Или хватаются за то, что "мы не должны отдавать русским этот язык". То есть, есть попытка отделить русский язык от России.

"Но я знаю, что у 70% этих людей, на самом деле основная причина – это просто личная лень. Потому что надо работать над собой и прилагать усилия", – заключает Витовская.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Ирма Витовская ошеломила воспоминаниями, как Россия зомбировала людей задолго до вторжения в Украину.

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