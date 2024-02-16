Иранская газета 'отрезала' пышные ягодицы невесты Криштиану Роналду на семейном фото. Фото до и после

Ягодницы невесты всемирно известного футболиста Криштиану Роналду Джорджины Родригес подверглись цензуре Ирана в главной национальной газете Hamshahri. 5 февраля португальский спортсмен опубликовал семейное фото в честь своего 39-летия, на котором была изображена Родригес в облегающем платье, которое подчеркнуло пышные ягодицы, показ которых законно запрещен в Иране.

Чтобы все же иметь возможность опубликовать фото, работники газеты решили в фоторедакторе "срезать" кусок тела так, что на фотографии вообще не видно ягодиц и хорошо заметно неудачный фотошоп. Как утверждает The Sun, Родригес обидится из-за этого инцидента, ведь на создание идеальных форм она тратит очень много времени и усилий.

"Она упорно работает над своим телом и очень гордится своими изгибами. Это лишь показывает, что взгляд на женщин в некоторых частях света искажен. Это такое дно", – сообщил анонимный источник The Sun.

Британско-иранский актер Омид Джалили отметил: "Выказыванье столь малого уважения к женщинам, публично искажая их, говорит так много". В свою очередь депутат парламента Бельгии Дарья Сафаи обвинила строгие правила религии: "Именно так больные исламисты смотрят на женщин".

Иран имеет строгие законы насчет скрытия частей тела женщинами. В случае их несоблюдения, нарушительнице "светит" до 10 лет лишения свободы. Женщины в стране обязаны носить вуаль и свободную одежду, которая закрывает все, кроме рук и лица.

Эти "драконьи" правила действуют и на еще одну страну – Саудовскую Аравию, куда и переехал в 2022 году Криштиану Роналду с семьей из-за перехода спортсмена в футбольную команду "Аль-Насср". Впрочем, находясь в той местности Джорджина Родригес соблюдала строгие законы.

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