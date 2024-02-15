Актер Константин Войтенко снова женится: после обвинений в тирании в предыдущем браке не прошло и года

Украинский актер Константин Войтенко, известный по ролям в кинопроектах "Будиночок на щастя", "Коли ми вдома" и "Село на мільйон", сделал предложение своей избраннице Наталии Каминской. Романтическое событие произошло в День всех влюбленных, 14 февраля, менее чем через год после обвинений в тирании, абьюзе и насилии в предыдущем браке.

Именно так характеризовала актера его бывшая жена-танцовщица Валентина Маринина, с которой он 7 лет прожил в браке и воспитывал дочь Эмилию. Фотографиями пара поделилась в Instagram.

"Я сказала "да", – написала Наталья Каминская под фото из киевского ресторана. Очевидно, влюбленные решили пожениться во время романтического ужина в особый день.

В своем блоге актер сделал только репост фото возлюбленной. Однако у них обоих на страницах есть много общих видео и фото еще с тех пор, как артист впервые рассказал миру о новом романе. Это произошло в мае прошлого года, спустя 6 месяцев после новости о разводе.

Напомним, что в 2023-м общество всколыхнул громкий скандал: Валентина Маринина решила искренне рассказать о том, что ее беспокоило.

"Мой бывший муж – известный украинский актер Константин Войтенко – домашний тиран с, предполагаю, нарциссическим расстройством психики, и насильник", – заявляла Маринина.

В ответ артист обвинил ее в обмане, психических расстройствах, неадекватном поведении перед дочерью и пригрозил судом. Тогда он уже встречался с Каминской и, если верить обнародованным скриншотам, сравнивал прежнюю и нынешнюю.

Как писал OBOZ.UA, эксжена Войтенка дала интервью, где описала свою жизнь с актером до и после развода. Она не сдерживала слезы, объясняя, что не чувствует себя безопасно, ведь постоянно слышит угрозы и манипуляции.

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