'Иногда из людей делают рабов системы': Елена Филонова поддержала Анну Алхим, которая угрожала ей 'набить морду'

Украинская ведущая Елена Филонова призналась, что до последнего пыталась публично не комментировать громкий конфликт между Еленой Мандзюк и Анной Алхим, однако все же хочет поддержать скандального блогера, которая продолжает разговаривать на русском языке. Как пояснила звезда проекта "Ревизор", инфлюенсера, которая, кстати, ранее угрожала ее избить, хотят "прогнуть под систему", хотя она просто несет в массы свою индивидуальность.

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Филонова добавила, что интернет-деятельница сделала много хороших вещей, поэтому ей жаль, что она столкнулась с таким большим количеством негатива. Об этом ведущая заявила в интервью Славе Демину.

"Я так хотела обойти эту тему. Мне очень жаль, что знаешь, иногда из людей делают рабов системы. И Аню, в каком-то смысле пытаются прогнуть под эту систему. Она же несла свою индивидуальность. У нее есть свои мысли, она их пытается людям объяснить. Неправильно принимать чью-то сторону. Можно понять и Мандзюк, которая живет в другом своем мире и воспринята, хочет, чтобы люди больше чего-то с ее стороны понимали. Мне очень жаль, что на Аню сейчас свалилась эта волна негатива и публичного давления. И мне очень хочется ее сейчас поддержать. Я просто стараюсь видеть в людях больше чего-то хорошего. И я вижу, что Аня действительно много чего сделала для людей и помощи, и поддержки. Эти все моменты доброты они быстро забываются и перечеркнуты каким-то языковыми вопросами. Хотя, давайте говорить правду, очень много людей общаются на русском в быту", – высказалась знаменитость.

В частности, как отметила Елена Филонова, в социальных сетях она часто наталкивается на видео менее известных украинских блогеров, которые до сих пор общаются на языке страны-агрессора и снимают контент под треки артистов из РФ, однако на них никто не обращает внимание. Зато, как отметила ведущая, на Анну Алхим часто "набрасываются" из-за такой же деятельности.

Интересно, что такую позицию Елена Филонова занимает несмотря на то, что в 2022 году между ней и блогером возник конфликт. Во время одного из интервью Алхим призналась, что ее раздражает "постоянное нытье" шоувумен, поэтому интернет-деятельница хочет "набить ей морду". Более того, по мнению интернет-деятельницы, звезда "Ревизора" пыталась пиариться на ее имени, ведь якобы специально вспомнила о том, что она назвала диктатора Владимира Путина "красавчиком" во время большой войны.

"Вернусь в Киев и обязательно встречусь с Еленой. При первой же возможности набью ей рожу, потому что она отвратительно себя ведет. Настолько она за*бала, допрыгалась. Дважды ее Бог отвел, в третий раз не отведет. Она достала просто. Когда началась война, она у себя в Telegram: "А что случилось? Алхим что за Путина?" Ну и все. Я ей раз сказала, потом у нее был день рождения. Я за ней не слежу. Она меня везде поблокировала. Я иногда могу с левых страниц зайти, посмотреть ее сторис", – говорила инфлюенсерка.

Напомним, что в начале мая 2025 года Анне Алхим объявили "войну" немало украинских инфлюенсеров из-за прослушивания русской музыки в публичном пространстве и скандальных заявлений об украинском языке. Однако самый сильный спор возник между интернет-деятельницей и ее коллегой по цеху Еленой Мандзюк. Сначала перепалка между блогерами ограничивалась соцсетями, однако со временем в дело вмешалась полиция. Против Анны Алхим было открыто уголовное производство по статье 161 Уголовного кодекса "Разжигание национальной вражды", а позже возбудили дело и о государственной измене.

Но в конце концов Алхим и Мандзюк поставили точку в публичном конфликте. Они пришли на интервью к Рамине Эсхакзай, где в очередной раз обозначили свои позиции и признались, изменили ли свои отношение к определенным вещам.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что возлюбленная Кулебы объяснила, почему не отписалась от Алхим после громкого скандала.

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