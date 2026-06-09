Имена двух артистов-'беглецов' исчезли с Аллеи звезд в Киеве

Украинский продюсер Потап (настоящее имя – Алексей Потапенко) и певица Настя Каменских поплатились за решение покинуть родную страну во время большой войны и развивать карьеру за рубежом. Их имена убрали с "Аллеи звезд" в центре Киева.

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Об этом сообщает ТаблоID. Наличие таблички Потапа на "Аллее звезд" возмущало некоторых киевлян еще в 2024 году, однако, когда точно оттуда исчезли их с Каменских имена пока неизвестно.

Напомним, что продюсер получил свою почетную звезду 13 ноября 2013-го в честь 20-летия развития карьеры на украинской сцене. Тогда артист не скрывал радости от события и благодарил поклонников за поддержку его творчества.

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Имя Насти Каменских появилось на "Аллее звезд" в 2020 году. Артистка называла награду "символом любви и внимания от фанатов" и подчеркивала, что это мотивирует ее развиваться и постоянно идти вперед. Именные таблички Потапа и Каменских были расположены рядом друг с другом, но теперь от них остался лишь след в виде впадины на плитке.

Репутация артистов в глазах украинцев сильно упала после начала большой войны. Оставшись жить за границей, Потап на время поставил на паузу концертную деятельность, однако уже в 2024-м вышел на сцену одного из заведений в Германии. Как утверждали источники, для выступления он выбрал пророссийский клуб и исполнял старые треки на языке страны-агрессора.

После этого Потап продолжил время от времени употреблять русский в публичном пространстве, а в 2025 году перестал называть себя украинцем. Артист сменил псевдоним на Славик Балаган и заявлял, что стал "старшим братом из Восточной Европы". Позже он оскандалился из-за решения дать интервью россиянину Юрию Дудю. Во время разговора продюсер выдал, что якобы получал звонки из Офиса президента с призывом продолжать благотворительную деятельность, которую он вел из Испании, и даже заговорил о "заочном" вступлении в тероборону.

В свою очередь Настя Каменских попала в немилость украинцев из-за позиции "какая разница". Летом 2025 года она дала концерт в США, где не только исполнила русскоязычные треки, но и прямо со сцены выдала: "Неважно, какого цвета у тебя кожа... Неважно, на каком языке мы разговариваем! Есть один язык, который понимают все. Вы знаете, что это? Это любовь! Какое самое главное чувство в мире? Любовь. Правда, Майами?"

Такая позиция ударила по работе исполнительницы. Бренд ювелирных украшений "Золотой Век", амбассадором которого Каменских была с 2021 года, убрал упоминания о ней в соцсетях, а затем объявил о завершении сотрудничества. Однако это вовсе не заставило артистку отказаться от языка страны-агрессора. Она начала вести на русском социальные сети, а такую деятельность объяснила желанием стать "международной артисткой".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Потап и Настя Каменских сделали неожиданное заявление о воссоединении после публичного расставания.

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