Потап и Настя Каменских сделали неожиданное заявление о воссоединении после публичного расставания: что происходит

Артисты Потап и Настя Каменских объявили о воссоединении после длительных слухов о проблемах в отношениях и заявления о разводе. Артисты сообщили, что восстанавливают легендарный дуэт "Потап и Настя" после девятилетней паузы и готовятся к новым концертам.

О возвращении к совместному творчеству исполнители заявили в Instagram, опубликовав совместное видео. Обращение на русском языке они начали с фразы, которую можно было воспринять как намек на окончательный разрыв.

"Рано или поздно любая история подходит к концу. И наша история не исключение. Сегодня подходит к концу пауза, на которую мы поставили дуэт 9 лет назад. А это значит, что мы – Потап и Настя, и мы вернулись", – заявили артисты.

В ролике они также анонсировали концерт в Нью-Йорке и показали архивные кадры со своих выступлений в Украине. В видео собрали фрагменты многотысячных концертов, вручения музыкальных премий и популярных интервью со времен пика популярности.

Напомним, двумя неделями ранее Потап и Настя Каменских публиковали совместный пост, в котором заявили, что "рано или поздно все подходит к концу", а также процитировали строку из своего хита "Не пара". Тогда артисты подтвердили развод после почти семи лет брака.

"Ровно 20 лет назад мы начали свой путь как творческий дуэт, который со временем превратился в нечто большее. Но рано или поздно все находит свой конец. "Как ни крути, но мы не пара" (строчка из дуэтной песни исполнителей. – Ред.). Спасибо за вашу поддержку и любовь на протяжении этих лет. Просим понимания и уважения к нашему решению. Комментариев не будет", – написали артисты.

Известно, что Потап и Настя официально подтвердили свои отношения в 2019 году и в том же году поженились. Однако на протяжении последних нескольких лет в сети регулярно появлялись слухи о кризисе в их браке. Артистов также обвиняли в том, что они долгое время живут в разных странах за пределами Украины и редко появлялись вместе на публике.

OBOZ.UA писал, что после развода Потап выразил желание стать новым "Холостяком". Он даже обратился к ведущему реалити Григорию Решетнику, чтобы узнать детали кастинга, на что получил много ироничных ответов от украинцев.

