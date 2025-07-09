Имеет греческое происхождение: бывшая жена DZIDZIO рассекретила, как назвала новорожденного сына и от какого имени родители отказались

Бывшая жена DZIDZIO, певица SLAVIA (Ярослава Притула), которая в июне впервые стала мамой, рассказала, как они с мужем – бизнесменом Андреем Павлюком – назвали своего новорожденного сына. Пара долго не могла прийти к согласию, но в итоге выбрала украинское имя с греческими корнями – Лев.

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Артистка поделилась трогательным постом в Instagram по случаю первого месяца жизни малыша. Именно тогда она впервые озвучила, какое именно имя получил мальчик.

"Нам сегодня 1 месяц. Официально зарегистрированный гражданин Украины Лев Андреевич, в жизни просто Лео", – рассказала певица.

Имя Лев, по словам SLAVIA, выбрала она сама. В то же время ее муж Андрей был в восторге от более необычного варианта – Атлас. До принятия решения они даже провели семейный опрос, чтобы собрать мнения близких.

"Папа хотел назвать Атлас, мама – Лев. Думали весь месяц. Провели опрос в семье. В результате папа поддался", – добавила артистка.

Напомним, 8 июня Ярослава родила первенца – мальчика весом 3345 г и ростом 52 см. Малыш появился на свет в Житомирском областном перинатальном центре. Как призналась артистка, это были партнерские роды, и любимый находился рядом с ней от начала и до самого рождения сына.

"Знала, что справлюсь, потому что знаю свой организм, всю жизнь над собой работаю и прекрасно себя чувствую. Так и произошло. Мне Бог послал очень хороших врачей. Шла на роды, как на праздник. Мне создали действительно домашние условия", – делилась Ярослава своими впечатлениями.

Стоит отметить, что сын SLAVIA появился на свет уже после официальной свадьбы пары. Торжественная церемония состоялась 7 июня в отделе ЗАГСа в Житомирской области, буквально за день до родов. Пара поделилась счастливыми кадрами с праздника, на которых Ярослава предстала в белом платье до колен, а Андрей – в футболке и солнцезащитных очках. Символично, что на первых фото из ЗАГСа они были без обручальных колец – возможно, из-за креативного замысла или спешки накануне рождения малыша.

Предложение руки и сердца Андрей сделал Ярославе в собственный день рождения – 28 мая. И сделал это по-современному – через приложение "Дія". Артистка была на последней, 40-й неделе беременности, поэтому церемонию пришлось организовывать в срочном порядке.

Это новый этап в жизни певицы после развода с артистом DZIDZIO. В отношениях они были 13 лет, из которых 7 – в браке. После разрыва в 2021 году супруги сохранили уважение друг к другу. К поздравлениям с рождением сына присоединился и сам Михаил Хома: "Искренне поздравляю с рождением малыша. Пусть ребенок будет благословенным и счастливым, а отцовство принесет вам много радости".

Избранник Ярославы – Андрей Павлюк – известен зрителям по участию в реалити "Наречена для тата" (2019).

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