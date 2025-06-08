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Экс-супруга Дзидзьо SLAVIA вышла замуж за несколько дней до родов и показала креативные обручальные кольца

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
3 минуты
2,1 т.
Экс-супруга Дзидзьо SLAVIA вышла замуж за несколько дней до родов и показала креативные обручальные кольца

Украинская певица SLAVIA (Ярослава Притула), известная как бывшая жена артиста Дзидзьо (Михаила Хомы), ошеломила поклонников радостной новостью – она во второй раз вышла замуж. Ее избранником стал бизнесмен Андрей Павлюк. Это важное событие произошло всего за несколько дней до ожидаемых родов, добавив еще больше эмоций в этот и без того волнительный период.

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Она опубликовала в Instagram фотографии, которые запечатлели торжественный момент, демонстрируя искренние эмоции и предвкушение нового этапа в жизни. Певица находится на 40-й неделе беременности, поэтому спешка с оформлением отношений вполне объяснима.

Экс-супруга Дзидзьо SLAVIA вышла замуж за несколько дней до родов и показала креативные обручальные кольца

"Женаты! Нам таки удалось зарегистрировать брак до рождения ребенка. Кольца выбирал любимый, по моему желанию. Самое важное успели. С малышом договорились, вежливо растет в животике. 40 недель. Со дня на день ожидаем нашей встречи", – с такой счастливой вестью SLAVIA обратилась к своим подписчикам.

Экс-супруга Дзидзьо SLAVIA вышла замуж за несколько дней до родов и показала креативные обручальные кольца

Свадебная церемония состоялась в отделе ГРАГСа в Житомирской области. На фотографиях SLAVIA выглядит стильно и изящно в белом платье до колен, дополнив образ элегантными украшениями и черными солнцезащитными очками. Ее новоиспеченный муж, Андрей, выбрал более непринужденный образ – черную футболку и очки. Интересной деталью, которая привлекла внимание, стало то, что на этих первых снимках пара позировала без обручальных колец, что, возможно, является частью их "креативной" идеи.

Экс-супруга Дзидзьо SLAVIA вышла замуж за несколько дней до родов и показала креативные обручальные кольца

История признания Андрея Павлюка не менее оригинальна, чем выбор обручальных колец. Возлюбленный Ярославы сделал ей предложение руки и сердца 28 мая, в свой день рождения, использовав для этого приложение "Дія".

Певица также опубликовала серию нежных фотографий с Андреем, на которых они обнимаются, а SLAVIA с гордостью демонстрирует свой округлившийся животик.

Экс-супруга Дзидзьо SLAVIA вышла замуж за несколько дней до родов и показала креативные обручальные кольца

Эта свадьба знаменует собой новую главу в жизни Ярославы Притулы после ее развода с Михаилом Хомой в 2021 году. Пара была в отношениях на протяжении 13 лет, из которых 7 – в браке, однако со временем их пути разошлись. Несмотря на разрыв, бывшие супруги сумели сохранить дружеские отношения.

После развода SLAVIA временно поставила свою творческую деятельность на паузу. Однако в апреле этого года она триумфально вернулась на сцену, выпустив новый клип на песню "Девка с перцем". В видеоработе певица предстала в обтягивающем красном платье, которое не скрывало ее заметно округлившегося животика, что сразу же спровоцировало волну предположений о беременности. Позже SLAVIA официально подтвердила, что ждет ребенка, и раскрыла, что отцом ее первенца является именно Андрей Павлюк. Интересно, что Андрей известен зрителям также благодаря участию в проекте "Наречена для тата" в 2019 году.

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Ранее OBOZ.UA рассказал, что экс-супруга Дзидзьо удивила, почему на 8 месяце беременности не знала пол ребенка. Готовилась к беременности она сознательно – выбирала месяц, в который хочет родить малыша, и четко следила за своим самочувствием.

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