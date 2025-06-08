Экс-супруга Дзидзьо SLAVIA вышла замуж за несколько дней до родов и показала креативные обручальные кольца

Украинская певица SLAVIA (Ярослава Притула), известная как бывшая жена артиста Дзидзьо (Михаила Хомы), ошеломила поклонников радостной новостью – она во второй раз вышла замуж. Ее избранником стал бизнесмен Андрей Павлюк. Это важное событие произошло всего за несколько дней до ожидаемых родов, добавив еще больше эмоций в этот и без того волнительный период.

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Она опубликовала в Instagram фотографии, которые запечатлели торжественный момент, демонстрируя искренние эмоции и предвкушение нового этапа в жизни. Певица находится на 40-й неделе беременности, поэтому спешка с оформлением отношений вполне объяснима.

"Женаты! Нам таки удалось зарегистрировать брак до рождения ребенка. Кольца выбирал любимый, по моему желанию. Самое важное успели. С малышом договорились, вежливо растет в животике. 40 недель. Со дня на день ожидаем нашей встречи", – с такой счастливой вестью SLAVIA обратилась к своим подписчикам.

Свадебная церемония состоялась в отделе ГРАГСа в Житомирской области. На фотографиях SLAVIA выглядит стильно и изящно в белом платье до колен, дополнив образ элегантными украшениями и черными солнцезащитными очками. Ее новоиспеченный муж, Андрей, выбрал более непринужденный образ – черную футболку и очки. Интересной деталью, которая привлекла внимание, стало то, что на этих первых снимках пара позировала без обручальных колец, что, возможно, является частью их "креативной" идеи.

История признания Андрея Павлюка не менее оригинальна, чем выбор обручальных колец. Возлюбленный Ярославы сделал ей предложение руки и сердца 28 мая, в свой день рождения, использовав для этого приложение "Дія".

Певица также опубликовала серию нежных фотографий с Андреем, на которых они обнимаются, а SLAVIA с гордостью демонстрирует свой округлившийся животик.

Эта свадьба знаменует собой новую главу в жизни Ярославы Притулы после ее развода с Михаилом Хомой в 2021 году. Пара была в отношениях на протяжении 13 лет, из которых 7 – в браке, однако со временем их пути разошлись. Несмотря на разрыв, бывшие супруги сумели сохранить дружеские отношения.

После развода SLAVIA временно поставила свою творческую деятельность на паузу. Однако в апреле этого года она триумфально вернулась на сцену, выпустив новый клип на песню "Девка с перцем". В видеоработе певица предстала в обтягивающем красном платье, которое не скрывало ее заметно округлившегося животика, что сразу же спровоцировало волну предположений о беременности. Позже SLAVIA официально подтвердила, что ждет ребенка, и раскрыла, что отцом ее первенца является именно Андрей Павлюк. Интересно, что Андрей известен зрителям также благодаря участию в проекте "Наречена для тата" в 2019 году.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что экс-супруга Дзидзьо удивила, почему на 8 месяце беременности не знала пол ребенка. Готовилась к беременности она сознательно – выбирала месяц, в который хочет родить малыша, и четко следила за своим самочувствием.

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