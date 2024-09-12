Коко Джонс выгуляла космическое платье украинского бренда в Нью-Йорке. Фото

26-летняя американская певица и актриса Коко Джонс дебютировала на церемонии награждения MTV Video Music Awards 2024 в Нью-Йорке, США, в изысканном космическом образе от украинского модного дома Lever Couture, а именно из коллекции Leleka. Знаменитость появилась на премии из-за номинации в категории "Выступление года" за хитовый сингл ICU, который на Spotify прослушали более 55 млн раз.

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И хотя Коко Джонс не получила знаменитой статуэтки, но точно ошеломила публику сетчатым платьем из лент и пропиарила украинского модельера Лесю Верлингиери. OBOZ.UA собрал больше фотографий актрисы с церемонии награждения и подробнее расскажет, кто еще из голливудских звезд выбирает этот отечественный бренд.

Платье Коко Джонс едва прикрывало ее ягодицы и грудь. Однако больше внимания привлекало не это, а необычная форма, цвет и текстура ткани. Наряд состоял из множества сетчатых лент серого цвета, которые сверкали под светом. Интересным решением также было сделать из них шлейф в качестве продления платья.

Образ певицы был строгим и лёгким одновременно. Благодаря глянцевым лентам модельер добилась эффекта футуризма, сохраняя при этом чувство движения. Завершила этот ансамбль Коко Джонс серебристыми босоножками Stuart Weitzman с обвивающими голени завязками.

Выбранные аксессуары также подчеркивали космический стиль образа: кольца, серьги и браслеты с драгоценными камнями сверкали на ее руках, мочках и запястьях.

Стоит добавить, что образы от Lever Couture уже не в первый раз выбирают мировые знаменитости. Одной из главных фанаток бренда является Аня Тейлор-Джой. Также наряды от украинцев носили Дженнифер Лопес, невеста самого богатого человека мира Джеффа Безоса, телеведущая Лорен Санчес, голливудская актриса Милла Йовович, британская актриса Уоллис Дэй и другие.

Ранее OBOZ.UA писал, что в похожем платье актриса Эшли Парк, прославленная ролью Минди Чен в сериале "Эмили в Париже" от Netflix, пришла на премьеру четвертого сезона сериала в образе от украинского модельера.

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