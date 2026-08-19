Играл в театре, изготавливал гробы и защищал родную Донецкую область: на войне погиб актер Игорь Постолов

На фронте погиб украинский актер, ведущий артист Центра современного искусства "ДАХ" Игорь Постолов. Он защищал Украину на Донецком направлении.

Видео дня

Артисту было 40 лет. О смерти Постолова сообщила в Facebook арт-менеджер групп "ДахаБраха" и Dakh Daughters Ирина Горбань.

Она отметила, что актер погиб, защищая Донецкое направление, однако не раскрыла других обстоятельств его гибели и не уточнила, когда именно он вступил в ряды Сил обороны.

"Игорек Постолов погиб, защищая Донецкое направление, но я всегда буду помнить его таким – молодым и красивым", – сообщила Горбань.

Игорь Постолов родился 15 января 1986 года в Светлодарске Донецкой области. Еще в 10-м классе он бросил школу, чтобы поступить в театральный колледж в Днепре. Правда, проучился там всего год – его отчислили из-за прогулов и того, что он якобы занимался не совсем тем, что предусматривала программа.

После этого будущий актер работал гробовщиком. Он изготавливал гробы и освоил столярное ремесло. Впоследствии Постолов вернулся в театр и поступил в Национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

Еще с 2004 года Постолов был артистом киевского Центра современного искусства "ДАХ". За годы работы он стал одним из ведущих актеров театра.

Постолов также имел опыт работы в кино и на телевидении. Он играл роли в фильмах и сериалах "Неприкаянные", "Порох и дробь", "25-й час" и "Наша доктор".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что война унесла жизнь участника группы "Руки'в брюки" Анатолия Ткача.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!