Игра со смертью. 7 самых сумасшедших трюков Тома Круза в кино

Том Круз – не просто звезда боевиков. Это актер, который собственным телом испытывает пределы человеческих возможностей и рискует жизнью ради эффектного кадра. Пока другие прибегают к дублерам, компьютерной графике или зеленому экрану, Круз принципиально все выполняет сам. Его трюки – это не только эпические сцены, которые держат в напряжении зрителей, но и сверхчеловеческие усилия, месяцы подготовки, травмы, опасность и сотни дублей.

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После десятилетий на вершине Том Круз не замедляется, а наоборот – с каждым фильмом поднимает планку еще выше. В свои 63 года он летает на вертолетах, прыгает с горящими парашютами, гоняет по скалам на мотоцикле, дерется на крыше Бурдж-Халифы и даже прогуливается по крылу самолета времен Второй мировой. Большинство его трюков выглядят как игра со смертью – и именно поэтому они поражают мир. OBOZ.UA ко дню рождения Тома Круза собрал семь самых экстремальных сцен, которые он выполнил самостоятельно – и которые уже вошли в историю кино.

1. Полет на внешней стороне Airbus A400M

В "Миссия невыполнима: Нация изгоев" Том Круз буквально прикрепился к корпусу гигантского самолета, который взлетал в воздух. Это был не трюк со спецэффектами – актер действительно висел на скорости более 250 км/ч. Его страховали только два троса. Во время съемки в него могли попасть обломки или даже птица. Из-за чрезвычайного риска Круз долго называл этот трюк самым опасным в карьере.

2. Лазанье по Бурдж-Халифе

В "Миссия невыполнима: Протокол Фантом" он лазил по внешней стене самого высокого здания мира без дублера. В Дубае в то время стояла жара и сильный ветер, из-за чего каждый подъем был борьбой с погодой. Круз тренировался на специальном стеклянном стенде, но настоящее испытание началось на высоте более 500 метров. Во время съемок он провел там десятки часов и ни разу не пожаловался.

3. Подъем на вертолет в Новой Зеландии

В ленте "Миссия невозможна: Фолаут" актер должен был подняться по тросу к вертолету над горными хребтами Южных Альп. В одном из дублей он больно ударился спиной об огромный реквизит, но продолжил съемки. В целом сцену повторили пять раз. По словам координатора трюков, погодные условия были сложные, температура низкая, а ветер сильный – но Круз ни разу не остановился.

4. Полет головой вниз

Хотя эту сцену из "Миссии невозможной 2" снимали в студии, Круз выполнял настоящее падение с резкой остановкой прямо перед камерой. Это требовало большой точности и физической выдержки. По словам режиссера Джона Ву, актер повторил трюк 30–40 раз.

5. Перелом лодыжки в Лондоне

В "Миссия невозможна: Фолаут" Круз прыгал между крышами домов. В третьем дубле он неудачно приземлился, ударился о стену и сломал лодыжку. Но вместо того, чтобы остановить сцену, он поднялся, доиграл эпизод до конца, а уже потом сообщил о травме. Именно этот дубль и оставили в фильме. Выдержка актера поразила всю съемочную группу.

6. Трюки на байке в "Обливионе"

Круз – фанат мотоциклов, поэтому в фильме "Обливион" он лично выполнял трюки. Хотя они и казались несложными, в одном из дублей актер не удержал байк после приземления. Но опять же – встал, улыбнулся и продолжил.

7. Байк со скалы и горящий парашют

В "Миссия невыполнима: Финальная расплата" Круз на мотоцикле взлетает со скалы, отпускает байк в пропасть, а сам приземляется с парашютом. Во время репетиций он совершил более 13 000 прыжков на байке и 500 прыжков с парашютом. Один из них едва не закончился столкновением со скалой. Несмотря на это сцену повторили шесть раз, чтобы достичь идеального результата. Этот трюк официально вошел в Книгу рекордов Гиннеса.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Том Круз спрыгнул с крыши стадиона на закрытии Олимпиады в Париже и увез на мотоцикле флаг в Лос-Анджелес. Воплотившись в роль шпиона, актер произнес в рацию фразу: "Я в пути".

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