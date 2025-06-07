Том Круз попал в Книгу рекордов Гиннеса благодаря зрелищному трюку в фильме 'Миссия невыполнима: Финальное расплата'

Американский актер Том Круз, который известен аудитории благодаря своим эффектным, а иногда и опасным сценам в фильмах, вошел в Книгу рекордов Гиннеса. Во время съемочного процесса ленты "Миссия невыполнима: Финальная расплата" 62-летняя звезда 16 раз выпрыгнул из вертолета с парашютом, который был заблаговременно пропитан топливом и подожжен в воздухе.

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До этого момента ни один актер, или же каскадер, не совершал такого же количества экстремальных прыжков. Соответствующая информация появилась на сайте Guinness World Records.

"Том не просто играет героев боевиков – он сам и есть герой боевиков! Его успех можно объяснить абсолютной сосредоточенностью на реалистичности и готовности расширять границы возможного для актера. Для нас большая честь признать его абсолютное бесстрашие этим новым титулом", – высказался редактор Книги рекордов Гиннеса Крейг Глендей.

Стоит отметить, что, хотя Том Круз и не боится идти на риск, тщательно относится к выполнению опасных трюков. Знаменитость уже на протяжении многих лет является лицензированным парашютистом и совершил сотни прыжков.

Да и подготовка к созданию эффектной сцены в фильме "Миссия невыполнима: Финальная расплата" длилась не одну неделю. Команда проекта тщательно обдумывала и планировала все детали трюка, во время которого актера подняли на вертолете в воздух на высоту более 2,28 километра. Съемки проходили в Драконовых горах в Южной Африке.

Кстати, это не первый рекорд, который установил Том Круз. Он является актером, у которого больше всего фильмов подряд собрали более $100 миллионов в прокате.

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