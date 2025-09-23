'Украинский Брэд Питт' назвал благородную причину, почему отказывается играть военных

Актер Роман Луцкий, которого поклонники часто называют "украинским Брэдом Питтом", объяснил, почему в основном избегает ролей военных в кино и сериалах. По его словам, главная причина заключается в уважении к своим коллегам, которые сейчас воюют на фронте.

Об этом он рассказал в разговоре с журналисткой Алиной Доротюк. Луцкий признался, что отказался от многих проектов, связанных с темой войны.

"Мои коллеги-актеры сейчас на фронте, в окопах. Я также актер, но без бэкграунда боев каких-то. Надевать форму, когда можно, например, коллегу-актера пригласить на съемки, который может также сняться... Возможно, даже, это будет отпуск для него, и отдых", – отметил актер.

В то же время Луцкий отметил, что не исключает полностью возможности сняться в фильмах о войне. Он отметил, что все зависит от материала и от того, насколько глубоко он раскрывает тему.

"Я не такой категоричный, но чтобы проекты были хорошие, – добавил он. – Если будет очень хороший материал, и ты оправдаешь это, то актеры на то и учились. Потому что если военного пригласить, но без актерского образования, то все же какие-то сложные роли, пожалуй, он не сможет вытянуть".

Новые достижения актера

Роман Луцкий продолжает активно развивать свою международную карьеру. В конце прошлого года он получил престижную награду на Международном кинофестивале в Марракеше. Знаменитость получил звание "лучший актер" за роль в польской ленте "Под вулканом" режиссера Дамиана Кацура.

Сам фильм, кроме актерского признания, получил приз за лучшую режиссуру. Оператором ленты выступил украинец Никита Кузьменко, знакомый зрителям по работам над "Живой ватрой" и "Памфиром".

В эксклюзивном интервью OBOZ.UA актер делился, что о карьере мечтал еще с университетских лет. Его путь начался с кастингов в фильмы "Братья. Последняя исповедь" и "Параджанов", а впоследствии он сыграл в ряде успешных проектов. В 2021 году Луцкий появился в главной роли ленты "Отблеск", которая вошла в конкурсную программу Венецианского кинофестиваля.

