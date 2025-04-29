28-летний MELOVIN рассекретил сумму, которую зарабатывает в месяц

28-летний украинский певец Константин Бочаров, более известный аудитории под сценическим псевдонимом Melovin, рассекретил, сколько денег зарабатывает благодаря своей деятельности. По словам артиста, за год его музыкальный проект приносит более миллиона гривен, а вот сумма личного дохода ежемесячно составляет около 50 тысяч.

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Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале Славы Демина. Как отметил исполнитель, достаточно большую часть средств он тратит на свою команду.

"Проект зарабатывает в год где-то свыше миллиона гривен. Где-то в 100 тысяч гривен мне обходится команда в месяц. У меня остается примерно 50 тысяч. Это лично мои расходы, не снимать клип и прочее. С этих денег я еще себе откладываю на "подушку" условную, типа пятерочку", – поделился певец.

Как отметил Melovin, так у него остается около 40 000 гривен в месяц. Артист признался, что этой суммы ему не хватает для комфортной жизни, поэтому он часто ищет дополнительные возможности, чтобы заработать.

По словам исполнителя, доход ему приносит музыка, выступления, мерч и рекламные интеграции. В частности, он начал продавать дневники ментального здоровья, бальзамы для губ и духи.

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