Хотел похвастаться 'спортивным' телом, а стал посмешищем: путиниста Филиппа Киркорова разнесли в сети из-за 'желейных' мышц

Прокремлевского эстрадного певца Филиппа Киркорова подняли на смех в сети после того, как он решил показать свою "спортивную" форму. Накануне 8 марта путинист провел тренировку по сайкл-аэробике в одном из залов в РФ, после чего получил не кучу комплиментов, на что, вероятно, рассчитывал, а ироничные комментарии об ужасном виде наращенных с помощью пластических операций мышц.

На ролике, который исполнитель распространил в своем Instagram, видно, что его бицепсы двигаются слишком неестественно. Во время нагрузки импланты в руках путиниста дрожали будто желе, вместо того, чтобы сокращаться как естественные мышцы.

Такая особенность тела Филиппа Киркорова, конечно же, не осталась без внимания пользователей сети, а в основном россиян. В комментариях под постом юзеры проявили фантазию, чтобы как можно оригинальнее высмеять певца.

"Желе, закачанное в руки, трясется".

"В мышцах холодец?"

"Когда принимал много коллагена и образовалось желе в руках".

"Как хорошо, что моя мама не видит своего кумира. Она умерла в 2008 году, но до того постоянно его смотрела и слушала. Если бы она увидела, что с ним случилось, то просто ах...."

Напомним, что усовершенствовать свою форму Филипп Киркоров решил в 2023 году. Путинист не захотел тратить время на тренировки, поэтому обратился к пластическому хирургу, чтобы ему нарастили мышцы груди, пресса, а позже и рук. Что интересно, тогда его тоже разнесли в сети "любимые" россияне.

