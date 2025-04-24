Группа Coldplay 'реабилитировалась' перед украинцами после того, как спел для российского фаната. Видео

После шквала критики в соцсетях и публичных обсуждений, британская группа Coldplay, похоже, решила публично восстановить доверие украинских поклонников. В завершение концерта в Южной Корее фронтмен Крис Мартин неожиданно обратился к украинцам со сцены – с теплыми словами поддержки, которые многие восприняли как публичные извинения и знак уважения.

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Это обращение вызвало громкие овации у зрителей. Видео с признанием в любви от фронтмена Криса Мартина появилось в Instagram украинца Ромарио Пунча.

"Я хотел бы передать привет моему другу Ромарио в Украине. Мы посылаем им любовь и поддержку. Мы не считаем, что какой-либо народ должен подвергаться вторжению, угнетению, оккупации или чему-либо еще. Поэтому мы посылаем любовь всем людям, всем мирным людям и свободе. Вот так, с любовью из Кореи", – сказал артист на концерте.

В то же время он упомянул в обращении о Ромарио Пунче – украинце, с которым пел хит "Океана Эльзы" – "Обійми". 8 июля 2024 года, во время концерта в Варшаве, Крис Мартин пригласил Ромарио выступить с группой на сцене. Это произошло после того, как фронтмен услышал его исполнение песни "Люди" группы "Бумбокс" на улицах польской столицы.

"Russi" и песня о Путине: что произошло

Во время выступления в столице Южной Кореи Крис Мартин заметил среди зрителей фаната с яркими розовыми волосами. Он решил обратиться к нему и узнать, откуда тот приехал. В ответ россиянин показал надпись на телефоне – со словом "Russi", написанным с ошибкой. Ситуация вызвала улыбку у артиста, но вместо иронии или дистанцирования Мартин поприветствовал парня словами "мой брат" и спонтанно спел короткую песню, в которой вспомнил и Путина: "Однажды мы сыграем в России, хоть она и далеко. Нам нужно только, чтобы Путин разрешил".

Зрители в зале восприняли это как веселую импровизацию – многие аплодировали, восклицали "Russia!" и "Наши!", а сам россиянин не сдержал слез, увидев себя на большом экране. Однако в интернете этот момент вызвал ответную реакцию: украинская аудитория обвинила Мартина в игнорировании контекста войны и боли, который причиняет Россия уже более трех лет.

Однако одна из фанаток группы – Наталья Панченко – сообщила, что подобные поступки типичны для Криса Мартина. По ее словам, артист на каждом концерте начинает обращение к одному из поклонников, называя его "братом".

"Coldplay всегда поддерживали Украину и продолжают это делать, и это всем известно, а тот случай был спонтанным. Крис всегда поет куплетик человеку, которого выхватила камера из толпы, он это делает на каждом концерте и всем начинает с "My beautiful brother", это заготовленная первая строчка у него, а дальше идет импровизация. Он никак не был готов к тому, что это окажется представитель России", – объяснила женщина в Instagram.

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