Солист Coldplay, который поддерживал Украину, спел для российского 'брата' на концерте и с иронией вспомнил Путина

Во время концерта группы Coldplay в Сеуле, Южная Корея, фронтмен Крис Мартин исполнил импровизированную песню для фаната из России, находившегося среди зрителей. Несмотря на позицию музыканта по поддержке Украины в войне с РФ, на этот раз артист решил выразить "братскую" поддержку отдельному российскому слушателю, обыграв тему политической изоляции России и вспоминая диктатора Владимира Путина с иронией.

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Ситуация развернулась в середине концерта, когда Крис Мартин заметил в толпе фаната, привлекшего внимание розовыми волосами. После короткого диалога он спросил парня, откуда тот приехал. В ответ россиянин показал надпись на телефоне – однако вместо слова "Russia" или "Russian", на экране было написано с ошибкой: "Russi". Несмотря на курьез, Мартин не растерялся, тепло улыбнулся и назвал его "братом". Соответствующее видео было распространено в YouTube.

После этого музыкант буквально на ходу сочинил короткую песню, которая сразу привлекла внимание присутствующих:

Добро пожаловать, мой прекрасный брат!

Я знаю, добраться сюда было тяжело.

Однажды мы сыграем в России,

Хоть она и далековато.

Нам нужно только, чтобы Путин разрешил.

Зрители встретили песню возгласами, аплодисментами и эмоциональными реакциями. В зале даже раздались скандирование "Россия!" и "Наши!", на что музыкант ответил ухмылкой, а главный герой момента – фанат из РФ – не смог сдержать слез. Его лицо появилось на большом экране сцены: он растроганно плакал, прикрыв лицо руками.

Ранее OBOZ.UA писал, что Крис Мартин в начале полномасштабного вторжения России поддерживал Украину. Он даже перепел популярную песню "Обійми меня" украинского коллектива "Океан Эльзы". Тогда украинец, исполнивший из Coldplay этот трек, рассказал о случайном знакомстве с Крисом Мартином.

Эта встреча прошла за день до концерта легендарной группы. Услышав талантливое исполнение украинской песни, Крис Мартин сразу предложил Роману выйти с ним на одну сцену.

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