Группа 'Без обмежень' удивила фанатов на эксклюзивном концерте в Киеве

Украинская группа "Без обмежень" провела два акустических концерта в Киеве в рамках эксклюзивного тура по городам Украины. Музыканты, собравшие около четырех тысяч киевлян 2 и 3 декабря в Октябрьском дворце, удивляли присутствующих не только поразительной атмосферой выступлений при свечах, но и неожиданной премьерой новой песни.

Видео дня

Среди хитов "Без неї ніяк", "ДИМ", "Весь світ", "Зорі запалали", "Вільні люди", прозвучавших в акустическом исполнении, раздался еще невыпущенный трек "Якби". Официальная премьера композиции состоится только 12 декабря на платформе YouTube. Об этом OBOZ.UA сообщили в пресс-службе звезд.

"Это лирическая песня, написанная и вдохновленная моими собственными чувствами. Мы презентовали ее именно на акустических концертах, потому что после премьеры у нее будет почти такое же звучание – лирическое и спокойное" , – сказал лидер "Без ограничений" Сергей Танчинец о новой песне.

Кроме того, артисты неожиданно анонсировали большой сольный концерт во Дворце Спорта, который запланирован на 8 мая 2025 года – в день рождения Сергея Танчинца. Как отметил певец, в последние годы он проводит свой особый день именно на сцене.

"У нас давно был объявлен концерт на НСК "Олимпийский", но сейчас, к сожалению, его просто невозможно сыграть. Однако мы нашли альтернативу и на концерт во Дворце Спорта наши слушатели смогут использовать свой билет, который у них был приобретен на наше стадионное выступление. Как это все будет работать и старт продаж билетов мы объявим впоследствии, на собственных страницах в соцсетях. Поэтому следите и всех приглашаю отпраздновать мой день рождения вместе со мной и группой", – поделился фронтмен.

На втором концерте в столице произошел не менее чувственный сюрприз – на этот раз музыкантов удивляли зрители. Символично перед песней "Хочеш" юноша из зала сделал предложение своей любимой. И она сказала: "Да!".

Благодаря выступлениям "Без обмежень", музыкантам удалось передать один миллион гривен в пользу защитников, которые будут направлены на закупку 70-ти FPV-дронов для Сил Обороны Украины. Следующие акустические концерты группы пройдут всего в 3 городах. После Киева звезды будут удивлять зрителей в Одессе и Львове. Любители творчества группы могут попасть на дополнительные концерты, поскольку билеты на первые объявленные уже распроданы.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как украинская актриса ошеломила желанием вступить в ВСУ и предположила, где могла бы служить:"Понемногу готовлюсь". Подробности – в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!