Громкий развод и первая любовь, которая преодолела все препятствия: что известно о личной жизни участников группы Ziferblat

В этом году честь представлять Украину на сцене Евровидения 2025 выпала киевской группе Ziferblat. Их песня Bird of Pray уже получила десятки тысяч восторженных отзывов, а видео с выступлением – сотни тысяч просмотров на YouTube. Но если творчество этого трио – уже на слуху, то о личной жизни его участников широкой общественности известно совсем немного.

Видео дня

В составе группы – братья-близнецы Даниил и Валентин Лещинские и Федор Ходаков. Обычно они редко делятся личным в публичном поле, но незадолго до Евровидения 2025 они решились рассказать в интервью Рамине о романтических страницах своей жизни.

Валентин Лещинский

28-летний Валентин признается, что долгое время носил в себе историю, которая оставалась за кадром. В разговоре с блогером музыкант впервые публично рассказал о личной драме: громкий развод с бывшей женой, годы конфликтов и эмоциональное истощение, которое оставило след на его отношениях с собственными детьми.

История Валентина и его бывшей избранницы Кристины началась еще в школьные годы. Ему было 17, ей – 22. Она жила в Одессе, он – в Киеве. Они несколько лет поддерживали отношения на расстоянии, а потом начали жить вместе в столице. Казалось, молодые супруги имеют все шансы на счастье, но реальность оказалась другой.

В отношениях постепенно назревал кризис: постоянные бытовые споры, эмоциональные взрывы и разные подходы к ответственности. Сам Валентин признается, что ему не хватало зрелости, а у Кристины был непростой характер.

Через пять лет отношений у пары родилась дочь Луна. Однако рождение ребенка не спасло брак – наоборот, углубило трещины в нем.

"Кристина не очень была готова к рождению детей: ментально и физически. В какой-то момент я с ребенком был большую часть времени один", – поделился музыкант.

После начала полномасштабного вторжения Кристина, уже беременная вторым ребенком, уехала во Францию, где родила сына, с которым Валентин до сих пор не знаком. Все это время они поддерживали лишь формальную связь – через переписку, которая все чаще перерастала в ссоры. Он неоднократно предлагал развод, но получал отказ – пока Кристина сама не инициировала разрыв, находясь за границей.

Сегодня Валентин не имеет возможности видеться с детьми. Кристина, как и ее родители, категорически запрещают ему контакт с сыном и дочерью. Музыкант не скрывает: это самая болезненная тема его жизни.

"Я думаю, дочь меня еще помнит. А вот сын – он меня не знает. Это печально, так не должно быть. Потому что я сам рос без отца. Но мой отец был, так или иначе. Он нечасто с нами встречался, но был. А есть дети – я знаю таких – у которых папы не было вообще. И потом у них появляется эта глубокая обида", – добавил Валентин Лещинский.

Даниил Лещинский

Брат-близнец Валентина, солист группы Даниил, наоборот, рассказывает о своей истории, как о первой и единственной любви с Татьяной Ямщиковой. В отношениях с девушкой он с 16 лет. Пройдя через сложные периоды, они остаются вместе до сих пор.

"Это перманентно продолжается до сих пор. У нас были проблемные времена и были другие люди в нашей жизни, но... Это тоже говорит о характере моего брата, меня – они разные. Я контролирую свое тело, тестостерон и все такое. У меня не было никогда с этим проблем", – объясняет Даня.

Его отношение к отношениям – сдержанное, взвешенное, и это влияет на динамику группы: двое братьев – с абсолютно разным темпераментом и опытом, но с одной целью.

Федор Ходаков

26-летний барабанщик Федор Ходаков – самый молодой в группе. О его личной жизни известно немного, однако Федор подтвердил, что имеет девушку, которая полностью его поддерживает. Из-за сумасшедшей подготовки к конкурсу пара видится редко, однако именно взаимопонимание, по словам Ходакова, держит их отношения на прочном фундаменте.

Ранее OBOZ.UA писал, что группа Ziferblat выступала в первом полуфинале Евровидения 2025 и попала в финал песенного конкурса благодаря голосованию зрителей. Их музыкальный перформанс был выполнен в стиле 70-х, а артисты предстали перед публикой в ярких костюмах, которые подсвечивались софитами, как будто пульсировали в унисон с ритмом песни. Мелодия Bird of Pray сочетала электронику и фольклорные мотивы.

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