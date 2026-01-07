Григорий Решетник стал доктором философии: почему его диссертация о 'Холостяке' вызвала насмешки в сети

Телеведущий и многолетнее лицо реалити-шоу "Холостяк" Григорий Решетник получил научную степень доктора философии по культурологии. Он защитил диссертацию в Киевском национальном университете культуры и искусств на тему "Реалити-шоу "Холостяк" как феномен аудиовизуальной культуры".

Это подтверждается данными на сайте КНУКиИ, а сам Решетник рассказал о достижении на днях в соцсети Threads. Защита состоялась еще 11 сентября 2025 года, однако широкую огласку это событие получило только сейчас – и вызвало волну насмешек и резкой критики в соцсетях.

В научной работе объемом 217 страниц Решетник исследует влияние телевизионных дейтинг-форматов на представления о любви и романтических отношениях в обществе. Диссертация состоит из трех разделов: анализа реалити-шоу как культурного явления, рассмотрения "Холостяка" как международного телевизионного формата и отдельного исследования украинской версии проекта.

В тексте телеведущий отмечает, что появление реалити-шоу в Украине было связано с заимствованием западных форматов, которые долгое время ретранслировались в украинском пространстве на русском языке.

Решетник также характеризует "Холостяка" и "Холостячку" как форматы, превращающие интимные чувства в публичный эмоциональный спектакль. В диссертации речь идет о подготовленных сценариях для свиданий, романтических жестов и признаний в логике продюсерских решений и ожиданий аудитории, а любовь описывается как "эмоциональный капитал", подкрепленный материальными благами и имиджевыми перспективами.

Как украинцы реагировали на тему диссертации

После того как информация о защите диссертации стала публичной, в Threads развернулась острая дискуссия. Пользователи массово высмеивали тему исследования и ставили под сомнение академический уровень работы.

Некоторые комментарии были крайне резкими: автора упрекали в цинизме, обвиняли шоу в психологическом и экономическом давлении на участниц, а также сравнивали диссертацию с бакалаврским рефератом. Часть пользователей иронизировала над самим фактом получения научной степени, называя это обесцениванием понятия науки.

Ответ Решетника

В ответ на критику Григорий Решетник опубликовал сообщение в Threads, в котором заявил, что не до конца понимает иронию вокруг своей диссертации, но признает право на такую реакцию. Он отметил, что сознательно выбрал немифическую и близкую для себя тему, поскольку более 15 лет вовлечен в создание реалити-шоу.

"До конца не понимаю иронии относительно моей диссертации, правда, вы имеете на то абсолютное право. К тому же я благодарен вам, что наконец в Treads мы поднимаем тему науки, потому что она должна быть современной и актуальной", – написал ведущий и добавил, что уже 8 лет работает в университете.

Напомним, финал 14-го сезона шоу "Холостяк" вышел 26 декабря 2025 года. Победительницей стала 26-летняя модель из Хмельницкого Надин Головчук. В постшоу 2 января герой сезона Тарас Цымбалюк сообщил, что после завершения проекта отношения с избранницей прекратились. Он также признался, что советовался с продюсерами относительно финального выбора и не испытывал сильных чувств ни к одной из участниц.

Ранее OBOZ.UA писал, что Тарас Цымбалюк назвал Анастасию Половинкину единственной участницей, которая пришла на "Холостяк 14" ради любви. Именно поэтому он был вынужден попросить у нее прощения из-за ее переживаний.

