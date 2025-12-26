Цимбалюк сделал решающий выбор: что известно о победительнице 'Холостяка 14' и в какие скандалы она попадала

26 декабря состоялся финал романтического реалити-шоу "Холостяк 14", где актер Тарас Цимбалюк сделал самый сложный выбор сезона и подарил кольцо девушке, которая стала ему самой близкой. За одиннадцать недель проекта знаменитость с участницами прошли самые разнообразные испытания, а самый большой след в его сердце оставила фотомодель Надин Головчук.

А вот домой в решающем этапе проекта сначала поехала Ирина Пономаренко, а уже после церемонии роз Анастасия Половинкина. Девушкам было довольно болезненно воспринять решение звезды, но все же они с уважением отнеслись к нему. Об этом OBOZ.UA стало известно во время просмотра прямого эфира.

Что известно о Надин Головчук

Надин Головчук родилась в городе Хмельницкий. Она работает фотомоделью и видео-криэйтором. Девушке приходилось проходить через очень сложные этапы в жизни, такие как буллинг и токсичные отношения, однако, несмотря на это, она никогда не опускала рук и продолжала развиваться.

Особую химию между Тарасом Цимбалюком и Надин Головчук можно было заметить уже с первых выпусков "Холостяка 14". Девушка всегда была откровенной с актером и рассказывала о своих эмоциях, что было для него очень ценным. С каждым свиданием романтическая атмосфера между ними только росла, поэтому именно с фотомоделью знаменитость впервые поцеловался на шоу.

Довольно положительное впечатление участница произвела и на самых важных людей в жизни Тараса Цимбалюка – родителей и старшую сестру.

Скандалы с победительницей "Холостяка 14"

После того, как стали известны имена участниц романтического реалити, внимание аудитории было приковано к ним как никогда ранее, а значит и все неуместные высказывания не оставались без реакции. Так, например, модель нарвалась на критику украинцев из-за возмутительной шутки об отключении света. Девушка обратилась к работникам ДТЭК и иронично отметила, что у нее есть ощущение, будто в Хмельницком произошел "апокалипсис".

"Ох и ДТЭК, а в Хмельницком какой апокалипсис? По студиям лажу, ищу свет. Какая стоимость генераторов?", – написала модель.

Сообщение спровоцировало довольно активную реакцию в сети. Пользователи напомнили Головчук, что в нашей стране продолжается кровавая война и Россия постоянно атакует энергетику, поэтому подобные "шутки" максимально неуместны.

Подобные упреки модели не обошли вниманием и работники ДТЭК. Они ответили Головчук так: "Поздравляем вас. С радостью хотели бы вам помочь, однако ДТЭК не работает в Хмельницкой области. У вас другой оператор системы распределения. Хмельницкоблэнерго это отдельная, независимая от нас компания".

Позже победительницу "Холостяка 14" обвинили в жестоком обращении с животным. Дело в том, что после выхода девятого выпуска шоу она обнародовала детское фото, где держит собаку за шерсть и улыбается. В подписи к кадру она отметила: "Так будет с каждым хейтером. Я обожаю животных, поэтому это просто прикол. Все мы были детьми".

Однако такой "прикол" совсем не оценили пользователи сети. Юзеры отмечали недопустимость такого обращения с животными и призывали не путать юмор с жестокостью. После шквала критики Головчук удалила пост и рассказала, что в 2024 году участвовала в благотворительных сборах в помощь четырехлапым

