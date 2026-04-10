Голосуй за любимую звезду: как украинцам стать участником второго сезона шоу 'Угадай мелодию'

Онлайн-кинотеатр SWEET.TV запускает масштабное зрительское голосование за любимую звезду шоу "Угадай мелодию". Теперь каждый зритель может не только поддержать своего фаворита, но и принять участие в съемках второго сезона "Угадай мелодию" и посоревноваться с самыми популярными украинскими звездами на одной сцене.На официальном сайте проекта стартовало голосование, где зрители формируют рейтинг украинских звезд и определяют своего фаворита. Артист, который наберет наибольшую поддержку аудитории, получит звание любимца страны и эксклюзивное проявление в шоу "Фабрика звезд", премьера которого состоится уже этой осенью на SWEET.TV.

Артист, который получит наибольшую поддержку зрителей и станет любимцем страны, появится на обложке журнала "Viva!" – главного информационного партнера проекта.

Участие в голосовании открывает зрителям доступ к еженедельным розыгрышам призов – приглашений на съемки шоу "Фабрика звезд". Главный приз для зрителей – уникальная возможность стать участником второго сезона "Угадай мелодию" и сыграть в одной команде с известными украинскими звездами.

"В наших соцсетях мы получили огромное количество запросов от зрителей о том, что они хотят попасть на проект. Именно поэтому мы решили создать эту возможность – дать аудитории возможность перейти из роли зрителя в роль участника. Это о новом уровне взаимодействия, где зритель реально влияет на шоу: определяет, кто становится любимцем страны, и одновременно – какие именно звезды появятся в следующих сезонах и проектах. Мы хотим, чтобы именно голоса зрителей формировали то, что происходит на экране", – комментирует Мария Хижняк, руководитель PR-департамента SWEET.TV.

В проекте "Угадай мелодию" приняли участие: Alyona Alyona, Даша Астафьева, Василий Байдак, Ирина Билык, Станислав Боклан, Виктор Бронюк, BRYKULETS, Артем Дамницкий, Вячеслав Довженко, Александра Зарицкая, Евгений Галич, Галицкая Дива, Павел Зибров, Тина Кароль, Евгений Клопотенко, Виталий Козловский, Дмитрий Коляденко, Анастасия Король, Екатерина Кузнецова, Влад Куран, Артур Логай, Львы на джипе, Тимур Мирошниченко, Алена Омаргалиева, Злата Огневич, Артем Пивоваров, Дарья Петрожицкая, Александр Пономарев, Лилия Ребрик, Григорий Решетник, Анжелика Рудницкая, Анна Ризатдинова, Jerry Heil, Влад Шевченко, TARABAROVA, TAYANNA, Антон Тимошенко, Александр Терен, Елена Тополя, Евгений Таллер, Тарас Цимбалюк, SKYLERR, Кристина Соловий.