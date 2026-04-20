'Голосеевский стрелок' во время теракта убил участника известной рок-группы Игоря Савченко: у него осталась семья

В результате теракта в Голосеевском районе Киева, который произошел 18 апреля, среди погибших есть участник рок-группы "Друге Сонце" Игорь Савченко. О его смерти сообщили близкие, отметив, что у мужчины остались жена и дочь.

Видео дня

О гибели музыканта стало известно в Facebook фронтвумен группы Марины Юревич. Она рассказала, что знала Игоря более пятнадцати лет – с 2010 года они вместе играли, выступали на концертах и фестивалях, работали над музыкой и поддерживали друг друга в жизни.

"Во время теракта погиб Игорь Савченко. Мой друг, мой верный побратим, музыкант нашей группы "Второе Солнце". Я пока не могу в это поверить: что уже тебя, Игорь, не услышу, что позвоню, а там тишина", – написала она.

По ее словам, Савченко был человеком, который держал команду вместе, оставался рядом в сложные моменты и искренне жил своим делом. Отдельно она вспомнила его семью – жену Таню и дочь Анну, которым выражают соболезнования друзья и знакомые в комментариях под некрологом.

"Игорь, ты был настоящим другом, настоящим рокером, никогда не сдавался, всегда был рядом, когда весь мир был против. Ты был опорой для всех. Молодой душой, невероятный. Ты так любил эту жизнь. Свою семью: Танюшу, дочь Анюту. А музыкой ты жил, горел, чувствовал, что ты настоящий, когда играешь. Мы часто спорили с тобой, но всегда были настоящей командой. Ты – огромная часть нас, меня, я горжусь, что встретила такого друга. Это настоящая удача, я благодарна Богу за это", – написала Марина Юревич.

Контекст теракта в Киеве

Теракт произошел около 17:00 в районе Демеевки. Мужчина открыл стрельбу по прохожим, после чего забаррикадировался в супермаркете с людьми. Среди жертв – как те, кто находился на улице, так и посетители магазина. Часть раненых получила огнестрельные травмы различной степени тяжести.

Теракт унес жизни семерых человек, еще семеро сейчас находятся в больнице. Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии, среди раненых также есть ребенок.

По данным городского головы Киева Виталия Кличко, состояние госпитализированных разное: один пациент в очень тяжелом состоянии, трое – в тяжелом, еще трое – средней тяжести. Состояние ребенка врачи оценивают как стабильное.

Нападавшего ликвидировали бойцы КОРД после безрезультативных переговоров. По предварительной информации, им был Дмитрий Васильченков 1968 года рождения. Он имел легальное оружие и ранее проявлял агрессивное поведение, а также публиковал в соцсетях пророссийский украинофобский контент.

Нападающий якобы родился в Москве, но имеет украинское гражданство. Мужчина некоторое время проживал в Рязани (РФ), а также в Бахмуте Донецкой области и в Голосеевском районе Киева.

Президент Владимир Зеленский также раскрыл детали теракта в Киеве. По его словам, поведение стрелка было нетипичным, ведь перед тем, как выйти на улицу с оружием, он поджег собственную квартиру.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье о террористическом акте, который привел к гибели людей. Также ГБР проверяет действия полиции во время инцидента на предмет возможной служебной халатности.

В частности, OBOZ.UA общался с человеком, на которого Дмитрий Васильченков напал ранее. Инцидент произошел в супермаркете АТБ в Киеве – нападавший начал пробивать свои товары на кассе, обойдя очередь, за что получил замечание. Уроженцу Москвы это не понравилось, он выбил из рук потерпевшего телефон и повредил ему руку.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!