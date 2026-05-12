Год без Макса Нелипы. Родные телеведущего – о жизни после потери, встрече с Зеленским и неожиданной правде о выплатах

12 мая исполняется год со дня гибели Макса Нелипы – телеведущего, актера и военнослужащего, который после начала полномасштабного вторжения добровольно стал на защиту Украины. Накануне годовщины мы попросили родных Макса Нелипы рассказать, как они живут после трагедии.

Бывшая жена Макс Нелипы Тома Нелипа, которая с детьми уехала в Израиль, в интервью OBOZ.UA рассказала о непростой адаптации в эмиграции, службе сына в израильской армии и жизни после потери Макса. Она также вспомнила поездку в Киев осенью прошлого года, когда их дочь Мария получала из рук Владимира Зеленского посмертный орден отца. Тома признается: даже спустя годы после развода до сих пор не может окончательно отпустить Макса и часто возвращается мыслями к совместному прошлому.

Брат телеведущего Андрей Нелипа рассказал о другой стороне потери. По его словам, после гибели военного семья сталкивается не только с горем, но и с изнурительной бюрократией: бесконечными документами, оформлениями и сложностями с программами поддержки семей погибших защитников.

"Несмотря на то, что здесь тоже война, высокие цены и непростые условия жизни, мы постепенно адаптируемся, – рассказывает Тома Нелипа о жизни в Израиле. – Очень серьезно взялась за язык, потому что здесь это имеет огромное значение. Когда хорошо знаешь язык, у тебя уже есть выбор – можешь найти лучшую работу. На самом деле моя нынешняя занятость – это даже немного символическая история. В Украине последние два года перед большой войной я работала в компании "Брокард". Когда пришла туда, должна была заниматься запуском новых брендов. Организовывала коммуникацию с прессой, презентации, создавала вокруг новинок определенный ажиотаж. Потом началась пандемия, компания перестроила процессы, и я перешла в офисный менеджмент. Со временем меня повысили, но началось полномасштабное вторжение, и я уехала в Израиль.

Мне всегда очень нравилась сфера парфюмерии. Уже здесь я сменила несколько разных работ, параллельно учила язык. И в какой-то момент вернулась в косметическую отрасль. Это не только магазин парфюмерии – здесь огромное пространство, где есть буквально все: товары для дома, детские вещи, различные бытовые мелочи. И отдельно – очень большой отдел косметики и ухода. Я прошла собеседования, языковые тесты, внутренние экзамены – и меня взяли. Уже месяц работаю, и мне действительно нравится. Это постоянное общение с людьми, консультации, продажи, прием товара. Работа живая, эмоциональная, где нужно уметь чувствовать клиента и находить подход. Я часто шучу, что было время, когда в Украине продавала артистов – занималась организацией публичных мероприятий, а теперь здесь – косметику.

Наша дочь Маша учится в 10 классе, здесь, в Израиле, школа длится 12 лет. Летом ей исполнится 16. Подрабатывает после уроков – работает баристой недалеко от дома. Делает невероятно вкусный кофе. Год назад мы подписали контракт с модельным агентством. И это произошло буквально в те дни, когда не стало Макса. Маша колебалась: "Может, не стоит сейчас..." Но я успокаивала, говорила, что папа точно радовался бы ее успехам, гордился бы ею. Ее взяли в агентство, уже были первые съемки, будут какие-то начисления. Она очень изменилась за это время – выросла, красавица такая стала, очень самостоятельная. Но, конечно, скучает по папе. В последнее время у нас даже какая-то странная закономерность: какой бы фильм мы не включали, там обязательно появляется тема семьи – папы, мамы, семейных отношений. И она остро на это реагирует.

Сыну Артему – сейчас 21 год. В Израиле недавно увеличили срок службы в армии до трех лет, и два с половиной из них он уже отслужил. Были разные периоды, в один из них более двух недель не выходил на связь. А новости приходили тогда очень тревожные, страшные. Даже не могу передать, что пережила за это время. Просто не спала, сидела с телефоном в руках, ждала сообщения. Недавно пришла к знакомой, которая красит мне волосы, а она: "Боже, Тома, ты вся седая". Я еще пошутила: мол, возраст, мне уже 45 летом будет. А она: "Нет, это не о возрасте. Ты реально поседела".

Сейчас у него остаются последние полгода службы, но этот период уже будет проходить в другом формате – больше как обучение. Сначала он смеялся: "Мама, у меня снова математика, дроби, будто я вернулся в шестой класс в Украине". Но дальше там уже серьезные вещи – компьютеры, программирование, специальная подготовка. Мы все очень хотим верить, что самое страшное позади. Хотя нам говорят, что нынешнее затишье – очень условное, и в любой момент все может обостриться снова.

Но я все равно держусь за надежду. Это очень тяжело. Особенно после того, что случилось с Максом. После такой страшной потери ты уже совсем иначе реагируешь на любые новости об обстрелах, обострениях, погибших. Каждое сообщение пропускаешь через себя, и с каждым разом читать невыносимее. Иногда ловлю себя на мысли: мы же уезжали от войны, чтобы спасти детей. А в результате снова оказались в реальности, где постоянно есть тревога, напряжение, ожидание опасности. И когда это закончится – уже никто не берется сказать.

У нас рядом нет какого-то специального укрытия. Есть синагога, где в подвале можно спрятаться во время тревоги, но мы ходили туда лишь раз. Обычно остаемся дома. Натания считается более-менее спокойным городом по сравнению с Тель-Авивом или Иерусалимом, где напряжение чувствуется сильнее. Но сейчас это все условно – долететь может куда угодно. Мы живем в старом районе, где квартиры еще можно арендовать за относительно небольшие деньги. Здесь все такое простое. Рядом – куры, петухи, иногда козы ходят. Иногда у меня даже возникает странное ощущение, будто не выезжала из Украины. Только пальмы напоминают, что это все-таки другая страна. Во дворе у меня сейчас растет подсолнечник. Каждый день смотрю на него – а он уже больше двух метров высотой. И в этом есть что-то символическое, как маленький кусочек дома.

Последний раз мы с Машей приезжали в Киев осенью прошлого года (тогда дочь Макса Нелипы получила посмертную награду отца – орден "За заслуги" III степени – от Президента Украины Владимира Зеленского. – Ред.), – продолжает Тома Нелипа. – Маше очень хотелось поехать. Для нее это было нечто гораздо большее, чем поездка – это была возможность побыть рядом с событиями, которые связаны с папой. Когда Владимир Зеленский зашел в зал, увидел меня, на секунду остановился, возникла короткая пауза, а потом коротко кивнул. Маша повернулась удивленно: "Мама, это тебе?" Мы знакомы с Владимиром Александровичем давно, для меня это был теплый момент. В зале было много людей – деятелей культуры, военных, семей погибших. Кто-то получал награды лично, кто-то – за родных. Атмосфера была непростая, но одновременно светлая. Все прошло достойно. Нам даже не запрещали телефоны – люди фотографировали, снимали момент награждения.

И я тогда подумала об одной вещи: очень хочу, чтобы этот орден Маша передала брату, а он, когда завершит службу в армии, приехал в Киев – к бабушке, на могилу к папе – и уже сам привез эту награду. Мне кажется, в этом было бы что-то очень правильное.

Знаешь, я до сих пор не могу отойти от той поездки, потому что Киев – это очень родное. В первый же день, когда мы приехали, встретились с мамой Макса и поехали на кладбище. И меня тогда очень поразило, как она общалась со мной и Машей – будто мы виделись буквально вчера, а не после нескольких лет разлуки. Маша потом еще дважды к ней ездила, а я закрутилась по делам и больше так и не успела, о чем сейчас жалею. Она подарила Маше серебряное колечко... Но очень надеюсь, что мы еще приедем. Что еще будет возможность сесть рядом, поговорить – уже без спешки.

Как-то гуляли на Майдане, пошли по Крещатику, купили киевскую перепичку, по которой ужасно скучали. И она показалась такой вкусной – возможно, даже не из-за вкуса, а из-за воспоминаний и эмоций, которые в ней были. Я смотрела на людей вокруг – и в какой-то момент подумала: "Боже, какие же у нас все красивые". И если на минуту забыть, что в стране война, кажется, будто жизнь снова стала такой, как прежде. Но в то же время мы были шокированы ценами. Они уже практически такие же, как в Израиле. Только здесь совсем другой уровень зарплат.

Помню, когда зашла в киевскую квартиру, первое, что сделала, – набрала ванну с пеной. В Израиле у нас очень маленький душ, а тут вдруг – пространство, свои стены. Начала собирать вещи Макса для его мамы. У нас висела очень особенная фотография – черно-белый портрет, который много лет назад сделал наш друг, режиссер Миша Крупиевский. Он сфотографировал Макса в пять утра на рыбалке. Это фото висело в кабинете. Я приготовила его, еще некоторые вещи, заехал родственник и все забрал...

Иногда ловлю себя на мысли, что до сих пор не могу до конца отпустить Макса. Хотя уже семь лет прошло с тех пор, как мы разошлись, а я все это время одна. Даже пробовала с кем-то познакомиться, дать себе шанс на какую-то новую жизнь. Помню, сижу в кафе с мужем, мы говорим – и вдруг осознаю, что почти весь вечер рассказываю о Максе. У нас в Facebook осталось много совместных фотографий, и я часто их просматриваю. Он мне снится во сне. Я много вспоминаю – потому что у нас была действительно интересная жизнь.

Как мне сейчас живется? Я не могу сказать, что стопроцентно адаптировалась – это еще путь. Здесь часто говорят, что первые пять лет в эмиграции – это время на адаптацию, поиск себя, принятие страны и себя в ней. У меня много знакомых, с которыми мы вместе учились или работали, и далеко не все смогли выдержать эту жизнь. Кому-то не подошел ритм, кому-то – ментальность, кому-то – внутреннее напряжение. Здесь люди живут очень эмоционально, немного хаотично, но в то же время искренне. Израиль вообще такая страна: если ты к ней открываешься, если относишься с добром – она тебе отвечает тем же. Я сейчас уже, пожалуй, перешла самый тяжелый этап, когда чувствовала себя растерянной. Просыпаешься в пять утра, идешь на работу. Засыпаешь далеко за полночь, почти не спишь, нормально не ешь, потому что в истощении. Первые работы здесь были тяжелыми, но, наверное, так нужно, чтобы учиться: понимать людей, страну, правила. Только сейчас у меня начинает появляться ощущение, что земля под ногами понемногу становится стабильной.

Порой я смотрю на своих детей – и понимаю, через что им пришлось пройти. Особенно Артему. Это очень тяжело. Армия изменила его. У них были изнурительные учения – по 60 километров пешком по пустыне с оружием и рюкзаками по 50 килограммов. Некоторые ребята не выдерживали... Он пережил очень много для своих лет. Но почти ничего не рассказывает. Иногда только говорит: "Мама, пройдет время – и я, возможно, смогу". Он вообще не любит, когда много о нем говорю.

В день годовщины после гибели Макса мы не сможем лично навестить его. Я договорилась с подругой, которая все это время очень нас поддерживает и помогает, чтобы купила цветы и еще кое-что от детей и поехала на кладбище. Если у Артема получится приехать, то вместе, если нет – то с Машей пойдем к моей маме. Она тоже живет здесь, в Израиле, зовет нас в гости, потому что для нее то, что случилось с Максом, тоже огромная травма. Мы недавно говорили по телефону, и она констатировала: "Нет ни одного дня, чтобы мы его не вспоминали". У всех до сих пор есть это ощущение несправедливости и боли из-за того, как все произошло. В этом году Максу должно было бы исполниться всего 50...

Когда мы возвращались обратно в Израиль, мама попросила привезти некоторые лекарства, которые там сложно найти. И, конечно же, сало – без него никак. Я еще спорила, мол, как буду все это перевозить через границу. На таможне обратили внимание на наши вещи, начали проверять. А потом увидели фамилию, Машу – и вдруг тепло: "Проезжайте, легкой дороги". Фамилия Нелипа для многих людей до сих пор много значит. Мы очень благодарны, что Макса помнят.

"Как нам живется? – переспрашивает брат Макса Нелипы, Андрей Нелипа. – Живем без Макса. Я – без брата, мама – без младшего сына. И, конечно, ничего хорошего в этом нет. Мама у нас уже пожилой человек, ей 76 лет, пережила два инфаркта, поэтому ей нельзя нервничать. А тут – за пять лет потерять сначала мужа, который ушел в 2020 году, а теперь еще и сына... Это тяжелый удар. Но она очень сильный человек – с характером, я бы даже сказал, по-своему героический. Но есть вещи, к которым невозможно привыкнуть. И я понимаю, насколько это все бьет по здоровью, по психике.

И на самом деле эта сторона потери почти не заметна для посторонних. Люди видят новости, соболезнования, церемонии, но мало кто задумывается, что после этого начинается долгий и изнурительный период – бесконечные бумаги, оформление. И все это – параллельно с горем, которое никуда не исчезает. Таких семей сегодня, к сожалению, очень много. Просто в большинстве случаев это происходит в узком кругу близких. Но Макс был публичным человеком, известным, поэтому внимания к нашей семье больше. Люди обращаются – кто-то помогает, кто-то просто хочет поделиться воспоминаниями о нем. Пишут его друзья, побратимы, люди, с которыми когда-то пересекался.

У нас с ним было много общего. Например, рыбалка – это была наша большая страсть. Я возглавляю Общество Рыбаков Украины, которую в свое время вместе с братом развивали. Макс вообще был человеком, который постоянно что-то создавал, объединял людей, смело брался за новые проекты. Гораздо больше хотелось бы, чтобы мы просто, как раньше, ездили на рыбалку, встречались, строили планы.

Я не могу сказать, что Макса забыли. Наоборот – о нем постоянно вспоминают. Время от времени выходят публикации, люди делятся историями, воспоминаниями. Но уже в процессе оформления документов увидели и определенные проблемы системы, с которыми сталкиваются семьи погибших защитников. Речь идет не о злом умысле, а скорее о недоработанной бюрократии. Люди думают, что 15 миллионов автоматически получают все семьи погибших, но на самом деле это очень затянутая процедура с большим количеством проверок и документов. И многие семьи, в том числе и наша, пока ничего не получили. Существует очень сложная цепь решений, где все зависит от документов, согласований и многочисленных проверок. Со стороны ТЦК, военного руководства, ритуальных служб – к нам не было негативного отношения. Проблема в другом – в самой системе. Она построена так сложно и забюрократизирована, что фактически создает огромное количество преград.

У брата замечательные дети. Не хочу глубоко погружаться в личные вещи, но могу сказать одно: Макс всегда был очень ответственным отцом. Независимо от обстоятельств, постоянно помогал детям, поддерживал их и находил возможность быть рядом. Сын Артем очень похож на Макса – не только внешне, но и характером. Очень целеустремленный и достойный парень. Поддерживает связь с нашей мамой, общается. Для нее это важно. В день годовщины мы поедем на кладбище. Памятник еще в работе, это не быстрый процесс, но могила ухожена. Думаю, приедут побратимы, друзья, знакомые – те, кто захочет почтить Макса. Люди помнят его. Это трогает.

