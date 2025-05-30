'Об этом знали только наши друзья'. Экс-супруга погибшего Максима Нелипы рассказала, как жил артист последние годы

Тамара Нелипа, бывшая жена погибшего телеведущего Максима Нелипы, рассказала, что артист накануне большой войны ушел из шоу-бизнеса и устроился инженером на Чернобыльскую станцию. Мужчина настолько хорошо зарекомендовал себя на новом месте, что его планировали отправить на стажировку во Францию, но с вторжением Макс подался в ВСУ.

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Об этом Тома Нелипа рассказала в интервью ОBOZ.UA. Она также вспомнила, как мужчина несколько лет жил уединенно на базе отдыха под Киевом, а также рассказала о непростом диагнозе, который ему в свое время поставили украинские врачи.

Тома Нелипа говорит, что ее бывший муж, с которым прожили 16 лет в браке, не один год находился в творческом поиске, а когда работы, которую заслуживал, не стало, столкнулся с большим внутренним конфликтом: "Начался кризис среднего возраста: "Чего я добился в свои годы?" Кроме этого, у нас были кредиты, некоторые вопросы с квартирой. В общем, все со всех сторон. В какой-то момент он поехал на базу отдыха под Киевом, сказал: поживу на природе. Спросил: "Ты со мной?" "Не могу, – ответила - Теме – 15, Маше – девять". И он поселился там сам. Многие друзья ездили, просили вернуться. Он: "Я устал. Буду здесь писать, рыбачить".

Тамара говорит, что подобный конфликт семья пережила годами ранее, когда мужу в Киеве поставили страшный диагноз: "Об этом знали только наши друзья. К тому времени в Украине перепробовали всех врачей, наверное, года два длилась борьба. Максу нанесли на съемках очень некачественный грим – и начались проблемы с кожей лица. Это можно заметить, если присмотреться, на его публичных фотографиях того времени. Благодаря израильским врачам мы узнали, что той страшной болезни, которую пытались "лечить" в Киеве и взять большие деньги, нет".

Перед российским вторжение Максим Нелипа начал работать инженером на ЧАЭС. "Моя мама помогла ему устроиться на работу инженером, – рассказывает Тома Нелипа, – Он очень разбирался в технических вопросах - большой умник, учеба в КПИ не прошла мимо. Очень хорошо себя зарекомендовал, его собрались даже во Францию отправлять на стажировку. Но потом началась большая война, он сказал: "Я должен уходить".

Полное интервью с Тамарой Нелипой читайте на ОBOZ.UA здесь.

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