Где сейчас и как живет Соня Плакидюк: судьи шоу "Топ-модель по-украински" вспомнили скандалы и "грехи" прошлого

Модель и фотограф Соня Плакидюк, которая много лет была членом жюри шоу "Топ-модели по-украински" ("Супермодель по-украински"), вышла на подиум во время Ukrainian Fashion Week 2026. Видео ее дефиле активно обсуждают в соцсетях, а некоторые украинцы вспомнили резкие высказывания знаменитости в адрес участниц модельного шоу.

Видео дня

Плакидюк закрыла показ бренда Tonia Studio сезона SS27. Соответствующее видео опубликовали в Threads, подписав его: "Вызывайте пожарных! Соня Плакидюк в своем прайм-тайме закрывает показ Tonia Studio SS27".

37-летняя Соня Плакидюк уверенно прошла по подиуму. Ее появление показало, что сейчас она не ограничивается работой за кулисами модной индустрии, а и сама выходит на подиум.

В то же время реакция пользователей сети оказалась неоднозначной. Ей напомнили о работе на телевидении и критике, которую фотограф в свое время высказывала в адрес участников шоу "Топ-модель по-украински".

"Она постоянно критиковала и нападала на моделей. Сама ходит так, будто мешок цемента несет. Тяжело так. Не могу ее нормально воспринимать".

"Роскошная, но как только вспомню, какие ужасы она говорила девушкам об их фигурах..."

"Вспомнила, какой она была неприятной в "Топ-моделях" и как унижала девушек за фигуру".

"Не помню, в каком сезоне, но она кричала на девушек, что у тех на фото приоткрыт рот, а когда те выходили на подиум, то тоже критиковала за открытый рот. А сама на всех фото такая же. И ходит точно так же".

"Кто-нибудь прокомментирует ее неудачное дефиле так же, как она когда-то комментировала молодых красивых женщин?"

Где сейчас Соня Плакидюк и чем занимается

После завершения работы на телевидении Соня Плакидюк не исчезла из украинской модной индустрии. В 2025 году она объясняла, что сознательно сократила количество появлений в развлекательных телепроектах, поскольку хочет сосредоточиться на профессиональной деятельности.

Фотограф подчеркнула, что продолжает работать над крупными творческими проектами и сотрудничать с деятелями. Среди ее работ последних лет – съемка афиши для фильма "Малевич", кампания с актером Андреем Ажновым и другие модные и художественные проекты.

"Я живу в Киеве, никуда не уезжала. Просто сейчас у меня в работе большой проект, но пока не могу о нем рассказать", – рассказала она в комментарии РБК.

В настоящее время Плакидюк продолжает развиваться в сфере моды. Помимо карьеры фотографа, она активно работает в модельном направлении.

Стоит отметить, что в прошлом году Плакидюк также перенесла операцию на позвоночнике. Фотограф рассказывала, что из-за сильной боли сначала потеряла чувствительность в правой ноге, а впоследствии у нее начались судороги и изменилась походка.

Напомним, в 2014 году Соня Плакидюк стала судьей шоу "Супермодель по-украински". Именно благодаря этому проекту она стала широко известна украинской аудитории. Она работала вместе с Аллой Костромичевой, Сергеем Никитюком и Ричардом Горном.

Личную жизнь фотограф не афиширует. Ранее она состояла в отношениях с хореографом и телеведущим Ричардом Горном. В 2017 году он сделал предложение Плакидюк прямо во время телешоу "Сюрприз! Сюрприз!", однако впоследствии пара рассталась.

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